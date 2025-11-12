Le patron de NVIDIA considère qu'il doit faire attention à la concurrence en Chine. Notamment du côté de Huawei.
Aujourd'hui, il y a un acteur incontournable dans l'IA : NVIDIA. Le géant des cartes graphiques développe les GPU les plus avancés pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, avec une sorte de quasi-monopole qui a fait de cette société celle affichant la plus grande capitalisation à travers la planète. Mais cette place bien assise pourrait bien dans les prochaines années devoir faire face à une concurrence plus féroce, venant de Chine.
Jensen Huang garde un œil sur Huawei
Jensen Huang ne lâche décidément pas du regard la Chine. Une semaine après sa dernière déclaration choc, à savoir que « la Chine va gagner la course à l'IA », il récidive, en parlant cette fois de Huawei. Et ce, à l'occasion d'une session de questions réponses avec des journalistes, dont un lui a demandé son avis sur cette entreprise.
« NVIDIA est le leader mondial des technologies d'infrastructure IA. Elle devance largement ses concurrents. Cependant, il serait imprudent de sous-estimer des concurrents tels que Huawei. Huawei maîtrise la technologie de communication 5G et est capable de fabriquer d'excellents smartphones. Disposant déjà de la technologie nécessaire, l'annonce de Huawei concernant Cloud Matrix n'est pas surprenante » a-t-il affirmé.
Huawei pourrait bénéficier du marché fermé de la Chine
Il faut dire que Huawei a déjà montré par le passé sa capacité de résilience, et son aptitude à développer des produits de qualité dans un environnement où la marque est l'objet de restrictions. Et dans ce qui est du secteur de l'intelligence artificielle, le géant de Shenzhen peut au contraire compter sur l'aide de la Chine.
Celle-ci fait en sorte d'aider le plus possible les entreprises de l'intelligence artificielle, en leur fournissant une énergie à bas-coût, ce qui offre plus de débouchés à Huawei. De plus, Pékin est dorénavant passé à un nouveau stade en interdisant à NVIDIA de vendre ses puces IA dans le pays, et en poussant les géants locaux à passer de NVIDIA à Huawei.