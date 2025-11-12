Jensen Huang ne lâche décidément pas du regard la Chine. Une semaine après sa dernière déclaration choc, à savoir que « la Chine va gagner la course à l'IA », il récidive, en parlant cette fois de Huawei. Et ce, à l'occasion d'une session de questions réponses avec des journalistes, dont un lui a demandé son avis sur cette entreprise.

« NVIDIA est le leader mondial des technologies d'infrastructure IA. Elle devance largement ses concurrents. Cependant, il serait imprudent de sous-estimer des concurrents tels que Huawei. Huawei maîtrise la technologie de communication 5G et est capable de fabriquer d'excellents smartphones. Disposant déjà de la technologie nécessaire, l'annonce de Huawei concernant Cloud Matrix n'est pas surprenante » a-t-il affirmé.