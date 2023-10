C’est quoi RISC-V, la petite révolution que Qualcomm et Google veulent lancer sur Android ?

Dans l’immense majorité de nos appareils mobiles se trouvent des processeurs qui sont tous construits plus ou moins de la même manière : en respectant l’architecture ARM. Ces processeurs ARM, qui sont plus simples et moins gourmands en énergie que les processeurs Intel, que l’on trouve dans nos PC, sont construits en respectant le cahier des charges de l’entreprise Arm ltd, qui détient les droits sur cette manière spécifique de fabriquer des processeurs mobiles.