Le cœur RISC-V XT910 meilleur que le Cortex-A73 d'ARM (selon Alibaba)

Annoncé il y a quelques semaines, le RISC-V XT910 est un cœur basé sur la finesse de gravure 12 nm FinFET de TSMC. Il peut s'intégrer à un processeur de 16 cœurs cadencés entre 2,0 et 2,5 GHz et se montre d'ores et déjà nettement plus performant que les autres solutions RISC-V actuellement disponibles.

À l'occasion de la conférence Hot Chips, tenue cette semaine, Alibaba a donc annoncé que son XT910 est plus rapide que le cœur Cortex-A73 d'ARM. La comparaison est effectuée vis-à-vis des cœurs Cortex-A73 intégrés au Kirin 970 de Huawei, un processeur lancé en fin d'année 2017. D'après Alibaba, le XT910 serait plus véloce dans les tâches relatives à l'automobile, au secteur grand public, mais aussi au réseautage et aux activités télécoms.

Pour rappel, les Cortex-A73 ont été annoncés en 2016 et sont basés à l'origine sur la gravure en 10 nm de TSMC. Il faut donc voir l'annonce d'Alibaba comme un indicateur que la Chine rattrape son retard sur ARM en matière de conception de SoC, et d'un point de vue architectural. Une bonne nouvelle potentielle pour Huawei, qui devra de nouveau faire sans les licences d'ARM pour ses futurs smartphones.