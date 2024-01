Handicapée par l'embargo sur les puces ARM, la Chine mise tout sur RISC-V, au grand dam des États-Unis

Selon Handel Jones, analyste chez International Business Strategies, les entreprises chinoises se lancent massivement dans l'aventure RISC-V. Pas moins d'une centaine d'entreprises « majeures » du pays développent des puces utilisant cette architecture, sans compter toutes les start-up qui leur emboîtent le pas.

Et pour cause : si la technologie est pour l'instant limitée aux appareils de faible capacité, les récentes avancées de Qualcomm dans le domaine montrent que le potentiel de ces processeurs est réél. Dans les années à venir, il ne serait pas étonnant de voir des smartphones de marques chinoises propulsés par des puces RISC-V conçues et produites localement. Et ce, sans que les autorités américaines puissent faire quoi que ce soit pour l'en empêcher.

En effet, cette technologie est supervisée par une organisation à but non lucratif qui compte plus de 4 000 membres dans 70 pays, dont des universités chinoises et américaines, mais également des géants de la tech comme Alibaba et Google. En 2020, elle a déménagé en Suisse et changé de statut, dans le but de limiter toute « perturbation politique ». RISC-V est amené à devenir un standard régit par les mêmes règles que le Wi-Fi ou l'Ethernet, et c'est pourquoi un embargo sur ce dernier serait assez difficile à mettre en place.