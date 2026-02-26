Reste qu'après ce coup de semonce, les grandes entreprises de la tech ne se sont tout de même pas pressées pour réorienter la production de leurs puces sur des territoires plus sûrs (comme par exemple… les États-Unis). Les larges subventions financières mises en place sous Joe Biden, avec notamment le CHIPS act, n'ont pas eu les effets escomptés. Derrière lui, Donald Trump a alors décidé d'y aller plus franchement, et plus brutalement, avec en main son arme des droits de douane. Et une focale cette fois plus grande mise sur TSMC, plutôt que sur les entreprises américaines.

Le secrétaire au commerce Howard Lutnick a ainsi plusieurs fois mis sous pression TSMC. En 2024 déjà, il avait laissé le choix au fondeur taïwanais entre reprendre une partie d'Intel, alors en difficulté, ou bien construire plus d'usines aux États-Unis. Le géant a préféré cette seconde option, et a rapidement communiqué sur un programme d'investissements de 100 milliards de dollars. Une sorte de hors-d'oeuvre, qui a poussé Washington à demander beaucoup plus, à TSMC et à Taïwan, et qui a abouti au dernier deal récent avec l'île, à travers lequelle cette dernière promet d'investir des centaines de milliards de dollars dans l'écosystème des semi-conducteurs aux États-Unis.

Du temps a passé depuis cette réunion entre la CIA, NVIDIA et Apple. Tout le monde aux États-Unis a finalement commencé à prendre au sérieux le problème. Mais l'économie américaine est encore très loin d'être protégée d'éventuels impacts négatifs en cas d'invasion de Taïwan. Et elle ne devrait toujours pas l'être dans les prochaines années.