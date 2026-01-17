Le département du Commerce des États-Unis vient d'annoncer la signature d'un accord de très grande ampleur entre ce pays et Taïwan. Car les chiffres fournis ont de quoi donner le tournis.

Ainsi, d'un côté, les entreprises technologiques et des semi-conducteurs de Taïwan vont consentir à des investissements de l'ordre de 250 milliards de dollars aux États-Unis « afin de développer et d'étendre les capacités de production et d'innovation dans les domaines des semi-conducteurs, de l'énergie et de l'intelligence artificielle aux États-Unis. »

Cet engagement est accompagné de garanties de crédits supplémentaires de l'ordre de 250 milliards de dollars fournies par le gouvernement taïwanais. Celles-ci serviront aussi à soutenir le tissu industriel des semi-conducteurs aux USA.