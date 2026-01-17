C'est un accord important que viennent de trouver les États-Unis et Taïwan. L'île asiatique va investir des sommes gigantesqes de l'autre côté du Pacifique.
Taïwan, c'est devenu le centre mondial de la fonderie de semi-conducteurs avancés. Les États-Unis lorgnent sur son savoir industriel unique, que ce soit par peur des risques géopolitiques avec la Chine, ou bien pour ré-industrialiser la première économie mondiale. Résultat, sous la pression, on a déjà vu TSMC mener des investissements importants sur place, malgré leur peu de rentabilité. Et ça devrait s'inscrire dans le cadre plus large de très gros efforts faits par le business taïwanais.
Des centaines de milliards d'investissements promis du côté de TaÏwan
Le département du Commerce des États-Unis vient d'annoncer la signature d'un accord de très grande ampleur entre ce pays et Taïwan. Car les chiffres fournis ont de quoi donner le tournis.
Ainsi, d'un côté, les entreprises technologiques et des semi-conducteurs de Taïwan vont consentir à des investissements de l'ordre de 250 milliards de dollars aux États-Unis « afin de développer et d'étendre les capacités de production et d'innovation dans les domaines des semi-conducteurs, de l'énergie et de l'intelligence artificielle aux États-Unis. »
Cet engagement est accompagné de garanties de crédits supplémentaires de l'ordre de 250 milliards de dollars fournies par le gouvernement taïwanais. Celles-ci serviront aussi à soutenir le tissu industriel des semi-conducteurs aux USA.
Un accord conclu sous la menace des droits de douane
Et on se doute bien que ces enveloppes gigantesques n'ont pas été obtenues par un simple beau sourire. Ici encore, comme depuis le retour de Donald Trump aux affaires, c'est la pression des droits de douane qui a permis d'arriver à ce résultat. Car en échange de ces engagements, Taïwan va échapper à des droits de douane punitifs.
Ainsi, résultat de l'accord, « le taux de droits de douane réciproques appliqué par les États-Unis aux produits taïwanais ne dépassera pas 15 % » indique le département du Commerce. De plus, « les États-Unis appliqueront un droit de douane réciproque de zéro pour cent sur les médicaments génériques, leurs ingrédients génériques, les composants d'avions et les ressources naturelles indisponibles. » Est-ce un deal gagnant-gagnant ?