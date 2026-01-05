Deux éléments clés permettent de comprendre cette incroyable différence. Le premier, c'est le coût du travail, qui est deux fois plus élevé pour TSMC aux États-Unis qu'à Taïwan. Le second est ce que l'on appelle la « dépréciation », un concept comptable qui répartit le coût très élevé d'équipements sur une longue durée. Ici, ce sont les coûts relatifs à la création des fabs de TSMC qui sont mis en rapport avec chaque unité de wafer produit. Plus la productivité des équipements est élevée, moins la dépréciation est haute.

Or, la dépréciation est quasiment cinq fois plus importante aux États-Unis qu'à Taïwan, et ce pour plusieurs raisons (les coûts de construction, la productivité, l'intensité du fonctionnement des équipements…).

Pour autant, ces mauvais chiffres économiques ne devraient changer en rien la stratégie de TSMC. Car l'idée principale est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs, dans un environnement géopolitique qui tend de plus en plus à se réorganiser en blocs de puissance, avec de fortes frictions aux frontières des zones d'influence. Et Taïwan, où opère TSMC, est pile sur l'une des zones les dangereuses à ce niveau au monde, entre la Chine et les États-Unis. On imagine donc que le déploiement américain du fondeur va tout de même continuer de plus belle.