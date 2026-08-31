Dix ans après les premières démos d'écrans pliants, Apple s'apprête enfin à dégainer son premier smartphone pliable, attendu lors de sa keynote de rentrée du 9 septembre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, la firme aurait « prototypé, testé et envisagé de lancer » un Apple Pencil modifié pour accompagner l'appareil. Le journaliste juge toutefois sa commercialisation « peu probable » aux côtés du téléphone.

Un Pencil raccourci, aimanté sur la tranche

Le prototype décrit par Gurman serait plus trapu que les Apple Pencil vendus avec les iPad, histoire de coller à la hauteur réduite du téléphone. Comme ses grands frères, il viendrait s'aimanter sur la tranche de l'appareil pour le rangement et la recharge. Sur le papier, la logique se tient : l'écran interne du pliable flirterait avec le gabarit d'un iPad mini. Soit précisément le genre de surface où un stylet prend tout son sens pour croquer un schéma ou annoter un document.

La réalité physique du produit aurait toutefois douché l'enthousiasme. Une fois collé sur la tranche, le stylet gênerait l'ouverture du téléphone : il faudrait potentiellement le retirer pour déplier l'écran, même sans la moindre intention de s'en servir (l'équivalent d'un parapluie qu'on devrait déplier pour ouvrir sa porte). Autre écueil, plus sérieux encore : la dalle interne pliable serait nettement plus délicate qu'un verre d'iPhone classique, et la pointe du Pencil risquerait d'y laisser des marques disgracieuses. Sur un appareil vendu comme le smartphone le plus premium de la gamme, l'argument a de quoi refroidir.

Steve Jobs avait tranché en 2007, l'écran pliable le confirme

« Who wants a stylus? » En présentant le premier iPhone en 2007, Steve Jobs moquait ouvertement les stylets, à une époque où certains smartphones se pilotaient exclusivement à la pointe.