Dans son dernier message adressé aux salariés, Tim Cook ne s’attarde pas sur les résultats obtenus par Apple durant ses quinze années à la tête du groupe. Il préfère plutôt mettre en avant ceux qui les ont rendus possibles. « Quelle que soit la façon dont on juge mon succès, je sais qu’il vous revient entièrement. Vous avez tiré le meilleur de moi », écrit-il, avant de rendre hommage à une équipe qu’il décrit comme exceptionnelle.

Pour Tim Cook, qui avait pris la suite de Steve Jobs en 2011, ce qui fait la force d’Apple ne se résume d’ailleurs pas à ses produits ou à ses performances financières. « Cet endroit est la preuve que la culture prime sur tout le reste », affirme-t-il. Cook insiste sur cette volonté commune de concevoir des produits qui comptent, mais également sur la responsabilité de contribuer à rendre le monde meilleur. Une vision qu’il attribue autant à l’entreprise qu’aux personnes qui la composent.

Quitter un poste qu’il a profondément aimé ne sera toutefois pas simple, même s’il se dit pleinement serein face à sa décision. Il dit par ailleurs avoir toute confiance en John Ternus, à qui il s’apprête à confier les commandes d’Apple : « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de confier les rênes à quelqu’un d’aussi brillant et capable que John ».