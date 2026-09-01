Quinze ans après avoir pris les commandes d’Apple, Tim Cook s’apprête à tourner une page majeure de son histoire au sein du groupe. À la veille de passer le relais à John Ternus, le futur président exécutif a adressé un dernier message à ses équipes et à la communauté Apple.
Le 1ᵉʳ septembre 2026 marque la fin d'une ère pour la marque à la pomme. John Ternus, jusqu'ici responsable de l'ingénierie hardware, prend la direction générale d'Apple. La veille de cette passation de pouvoir, Cook a publié une note interne destinée aux salariés, rendue publique par 9to5Mac, ainsi qu'un message sur les réseaux sociaux adressé aux clients. Deux prises de parole placées sous le signe de la gratitude et de la continuité.
Tim Cook rend hommage à ses équipes dans un dernier mémo
Dans son dernier message adressé aux salariés, Tim Cook ne s’attarde pas sur les résultats obtenus par Apple durant ses quinze années à la tête du groupe. Il préfère plutôt mettre en avant ceux qui les ont rendus possibles. « Quelle que soit la façon dont on juge mon succès, je sais qu’il vous revient entièrement. Vous avez tiré le meilleur de moi », écrit-il, avant de rendre hommage à une équipe qu’il décrit comme exceptionnelle.
Pour Tim Cook, qui avait pris la suite de Steve Jobs en 2011, ce qui fait la force d’Apple ne se résume d’ailleurs pas à ses produits ou à ses performances financières. « Cet endroit est la preuve que la culture prime sur tout le reste », affirme-t-il. Cook insiste sur cette volonté commune de concevoir des produits qui comptent, mais également sur la responsabilité de contribuer à rendre le monde meilleur. Une vision qu’il attribue autant à l’entreprise qu’aux personnes qui la composent.
Quitter un poste qu’il a profondément aimé ne sera toutefois pas simple, même s’il se dit pleinement serein face à sa décision. Il dit par ailleurs avoir toute confiance en John Ternus, à qui il s’apprête à confier les commandes d’Apple : « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de confier les rênes à quelqu’un d’aussi brillant et capable que John ».
Après le fauteuil de PDG, Tim Cook ouvre un nouveau chapitre de son histoire chez Apple
Si Tim Cook quitte bien la direction générale, il ne quitte pas pour autant l’entreprise qu’il a dirigée pendant quinze ans. Depuis ce 1ᵉʳ septembre, il est donc président exécutif d’Apple et continue d’exercer ses fonctions au sein du groupe. Il l’avait d’ailleurs rappelé sans ambiguïté à ses salariés : « Je ne quitte pas Apple », tout en précisant qu’il se retirait d’un rôle qu’il a profondément aimé.
Le changement de titre ne l’empêchera pas non plus de rester proche de l’entreprise. Dans son message, Cook explique qu’il a hâte de retrouver ses équipes dans son nouveau rôle, à Apple Park comme lors de ses déplacements à travers le monde.
Il s’est également adressé directement à la communauté Apple sur les réseaux sociaux, avec un message plus court et personnel. « Mon titre change demain, mais l’amour que j’ai pour la communauté Apple ne changera jamais », a-t-il écrit, avant de remercier les utilisateurs pour leur inspiration et d’évoquer avec un enthousiasme non dissimulé « le prochain chapitre ».
Une page se tourne donc chez Apple, mais Tim Cook ne disparaît pas totalement du décor. Après quinze longues années à incarner le groupe, son dernier message comme PDG ressemble moins à un adieu qu’à un passage de témoin.
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