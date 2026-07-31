Apple a publié ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026, clos le 27 juin. Le chiffre d'affaires atteint 109,4 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an, porté par l'iPhone et le Mac. Le groupe annonce aussi le passage du cap du milliard et demi d'abonnements payants, à quelques semaines du départ de Tim Cook de la direction générale.
Le bénéfice net grimpe à 29,8 milliards de dollars, en progression de 27% sur un an, avec une marge brute de 50,1%. Les résultats dépassent les attentes des analystes sur le chiffre d'affaires et le bénéfice, dans un trimestre marqué par la transition à la tête de l'entreprise et surtout par une crise qui s'intensifie sur les composants mémoire.
Un trimestre porté par l'iPhone et le Mac
Le bénéfice par action dilué s'établit à 2,02 dollars, contre 1,57 dollar un an plus tôt. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires de 108,85 milliards de dollars et un bénéfice de 27,73 milliards de dollars. Apple dépasse ces deux estimations. La marge brute progresse à 50,1%, contre 46,5% un an auparavant. La marge sur les produits atteint quant à elle 40,1%.
L'iPhone reste le principal moteur, avec 54,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 22%. Apple évoque la popularité des modèles lancés en septembre dernier, dont l'iPhone Air et l'iPhone Pro, malgré une hausse de 100 dollars sur certains prix. Le Mac progresse de 29%, à 10,4 milliards de dollars. Il faut dire que la firme de Cupertino nous a joué un joli coup avec le MacBook Neo lancé en mars et explosant le secteur de l'entrée de gamme. De son côté, l'iPad recule de 6%, à 6,2 milliards de dollars, et les accessoires (Watch, AirPods et produits pour la maison) progressent de 6%, à 7,9 milliards de dollars.
Ces résultats s'accompagnent d'une hausse du prix de certains Mac et iPad, décidée le mois dernier. Apple justifie ce choix par une pénurie mondiale de puces mémoire et de stockage, un marché tendu par la demande liée aux acteurs de l'IA. Lors de la conférence avec les analystes, la direction indique avoir payé plus cher ses composants mémoire à chaque trimestre depuis décembre, une tendance qui devrait se renforcer d'ici septembre.
1,5 milliard d'abonnements actifs, dans le dernier trimestre de Tim Cook
Les Services (App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, AppleCare, publicité) rapportent 30,7 milliards de dollars, en hausse de 12%, un record pour un troisième trimestre fiscal. Le résultat reste toutefois en dessous des 31,22 milliards de dollars attendus par les analystes. Le groupe annonce en parallèle avoir dépassé le seuil du milliard et demi d'abonnements payants sur l'ensemble de ses plateformes, contre près d'un milliard en 2023. Soulignons qu'il s'agit ici de souscriptions et non d'abonnés uniques. Une même personne peut cumuler plusieurs souscriptions sur plusieurs appareils. Le parc d'appareils actifs d'Apple dépasse de son côté les 2,5 milliards d'unités.
Tim Cook cédera sa place de directeur général en septembre à John Ternus, jusque-là responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple. Cook deviendra à cette occasion président exécutif du conseil d'administration. Les tensions liées à l'approvisionnement combinées à cette hausse des prix ne semblent pas rassurer les actionnaires. Si les résultats ont dépassé les prévisions de Wall Street, le titre Apple a perdu plusieurs points en après-bourse.
Pour son trimestre en cours, Apple anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11% sur un an, freinée par un effet de change négatif d'environ 2,5 points et par des tensions d'approvisionnement sur les puces avancées utilisées dans l'iPhone, le Mac et l'iPad. La marge brute est attendue entre 47% et 48%.