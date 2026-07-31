Le bénéfice par action dilué s'établit à 2,02 dollars, contre 1,57 dollar un an plus tôt. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires de 108,85 milliards de dollars et un bénéfice de 27,73 milliards de dollars. Apple dépasse ces deux estimations. La marge brute progresse à 50,1%, contre 46,5% un an auparavant. La marge sur les produits atteint quant à elle 40,1%.

L'iPhone reste le principal moteur, avec 54,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 22%. Apple évoque la popularité des modèles lancés en septembre dernier, dont l'iPhone Air et l'iPhone Pro, malgré une hausse de 100 dollars sur certains prix. Le Mac progresse de 29%, à 10,4 milliards de dollars. Il faut dire que la firme de Cupertino nous a joué un joli coup avec le MacBook Neo lancé en mars et explosant le secteur de l'entrée de gamme. De son côté, l'iPad recule de 6%, à 6,2 milliards de dollars, et les accessoires (Watch, AirPods et produits pour la maison) progressent de 6%, à 7,9 milliards de dollars.

Ces résultats s'accompagnent d'une hausse du prix de certains Mac et iPad, décidée le mois dernier. Apple justifie ce choix par une pénurie mondiale de puces mémoire et de stockage, un marché tendu par la demande liée aux acteurs de l'IA. Lors de la conférence avec les analystes, la direction indique avoir payé plus cher ses composants mémoire à chaque trimestre depuis décembre, une tendance qui devrait se renforcer d'ici septembre.