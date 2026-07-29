Très attendu, le MacBook Ultra devrait profiter d'un tout nouveau châssis et être le premier MacBook à intégrer un écran OLED tactile. Cette dalle haut de gamme, couplée à la hausse spectaculaire des prix de la RAM, pourrait néanmoins faire de ce MacBook Ultra un appareil littéralement hors de prix.
Apple nous avait habitués ces deux dernières années à lancer ses MacBook à des prix relativement raisonnables, les rendant parfois même bien plus attractifs que certains modèles concurrents. La hausse des prix de la mémoire vive a toutefois mis un coup d'arrêt brutal à cette politique. Après avoir (fortement) augmenté les tarifs appliqués à l'intégralité de ses MacBook, Apple s'apprêterait à délivrer un modèle haut de gamme au prix proprement stratosphérique : le MacBook Ultra.
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Samsung Display comme fournisseur unique ?
En l'occurrence, le placement tarifaire de ce MacBook Ultra ne serait pas uniquement dû à la pénurie de mémoire vive. Elle serait aussi liée à l'utilisation pour ce modèle d'un écran OLED tactile. On apprend cette semaine que le tarif de l'appareil serait d'ailleurs suffisamment élevé pour dispenser Apple de chercher à diversifier son approvisionnement en écrans OLED, comme c'est souvent le cas lorsqu'une marque cherche à tirer efficacement les prix vers le bas.
L'appareil serait donc équipé d'un panneau organique développé par Samsung Display depuis plusieurs mois. Et selon de nouvelles informations en provenance de The Elec, Apple n'aurait pas cherché à faire appel à LG Display ou au chinois BOE pour panacher. Se fournir parallèlement auprès d'une de ces deux firmes n'aurait d'ailleurs même pas été envisagé. Il faut dire que la commande initiale d'écrans OLED voués au MacBook Ultra serait relativement modeste : 2,5 millions d'unités pour commencer, lit-on.
MacBook Ultra : un nouveau design, mais pas de changement de puce ?
À ce stade, le MacBook Ultra demeure malgré tout mystérieux. On sait de sources dignes de confiance que ce nouveau modèle adoptera un nouveau design pour passer à un châssis plus fin, et qu'il profiterait en outre d'une charnière repensée. Côté écran, l'arrivée de la technologie OLED permettra sans doute à l'engin de franchir une étape importante en termes de qualité d'image par rapport aux actuels MacBook Pro à écran Mini-LED. Ce changement de technologie d'affichage donnerait par ailleurs lieu à une suppression de l'encoche qui a considérablement enlaidi les dernières générations de MacBook.
Cela dit, les dernières informations émanant de Mark Gurman laissent présager d'une stagnation frustrante sur le plan des performances. Le mois dernier, le journaliste de Bloomberg suggérait en effet qu'Apple s'en tiendrait aux actuelles puces M5 Pro et M5 Max pour ce futur MacBook Ultra à écran OLED tactile. L'appareil ne recevrait donc pas de puce M6 comme cela avait un temps été envisagé. Autre surprise, toujours selon Gurman, Apple aurait tout bonnement annulé les puces M6 Pro et M6 Max pour passer directement à la génération M7, M7 Pro et M7 Max en 2027. Une première.
Le MacBook Ultra pourrait ainsi faire payer très cher son nouveau design sans pour autant proposer des performances plus généreuses que celles offertes par les MacBook Pro millésime 2026, dont le châssis est pour sa part éprouvé et toujours très apprécié. Une stratégie risquée.