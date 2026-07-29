À ce stade, le MacBook Ultra demeure malgré tout mystérieux. On sait de sources dignes de confiance que ce nouveau modèle adoptera un nouveau design pour passer à un châssis plus fin, et qu'il profiterait en outre d'une charnière repensée. Côté écran, l'arrivée de la technologie OLED permettra sans doute à l'engin de franchir une étape importante en termes de qualité d'image par rapport aux actuels MacBook Pro à écran Mini-LED. Ce changement de technologie d'affichage donnerait par ailleurs lieu à une suppression de l'encoche qui a considérablement enlaidi les dernières générations de MacBook.

Cela dit, les dernières informations émanant de Mark Gurman laissent présager d'une stagnation frustrante sur le plan des performances. Le mois dernier, le journaliste de Bloomberg suggérait en effet qu'Apple s'en tiendrait aux actuelles puces M5 Pro et M5 Max pour ce futur MacBook Ultra à écran OLED tactile. L'appareil ne recevrait donc pas de puce M6 comme cela avait un temps été envisagé. Autre surprise, toujours selon Gurman, Apple aurait tout bonnement annulé les puces M6 Pro et M6 Max pour passer directement à la génération M7, M7 Pro et M7 Max en 2027. Une première.

Le MacBook Ultra pourrait ainsi faire payer très cher son nouveau design sans pour autant proposer des performances plus généreuses que celles offertes par les MacBook Pro millésime 2026, dont le châssis est pour sa part éprouvé et toujours très apprécié. Une stratégie risquée.