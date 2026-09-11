Quelques jours après la keynote de rentrée, le nouveau patron d'Apple et son responsable marketing ont accepté de s'expliquer sur un choix longtemps repoussé. John Ternus et Greg Joswiak ont accordé un entretien à Tom's Guide et TechRadar pour détailler les raisons qui ont poussé la firme à se lancer enfin sur le marché des smartphones pliants.
iPhone Duo : Apple attendait un produit à la hauteur de ses exigences
Pourquoi avoir attendu si longtemps ? John Ternus l’explique simplement : Apple ne veut lancer un produit que lorsqu’il atteint le niveau de qualité qu’elle s’est fixé. Pour l’iPhone Duo, il fallait donc réunir trois exigences : la qualité, la durabilité et le design. Selon le nouveau patron de la marque à la pomme, c’est justement ce qui a fini par convaincre les équipes. Le pliant permettait aussi de faire travailler le hardware et le software ensemble d’une manière nouvelle, jusqu’à aboutir à ce qu’il décrit comme quelque chose de « vraiment spécial ».
Ternus voit même le format pliable comme un « champ d’opportunités vierge ». Apple avait la possibilité de repenser de nombreux aspects du produit sans simplement reprendre ce qui existait déjà. Le matériel, le logiciel et le design pouvaient être envisagés ensemble, ce qui aurait finalement donné à l’entreprise le sentiment d’avoir trouvé le bon produit.
Les smartphones pliants concurrents n’ont pas convaincu Apple
Greg Joswiak estime de son côté que ce que proposaient les autres fabricants de smartphones sur le marché des appareils pliants n’était « pas très inspirant ». John Ternus s’est notamment montré critique envers les écrans utilisés sur certains modèles concurrents. Le dirigeant évoque des surfaces en plastique donnant, selon lui, une impression peu qualitative au toucher. Il pointe également leur aspect « ondulé » et « froissé ». Ces éléments ont participé à la volonté d’Apple de prendre le temps nécessaire avant de présenter son propre appareil.
Voilà qui a moins le mérite d'être clair. Le géant de Cupertino aura préféré attendre plutôt que de se lancer dans la course aux smartphones pliants avec un produit qui ne lui ressemblait pas. L’iPhone Duo (il va nous falloir du temps pour s'habituer à ce nom) arrive aujourd’hui avec une philosophie qui assume déjà certains revirements historiques, jusqu’à rendre l’Apple Pencil compatible avec l’iPhone, dix-neuf ans après le célèbre rejet du stylet par Steve Jobs.