Pourquoi avoir attendu si longtemps ? John Ternus l’explique simplement : Apple ne veut lancer un produit que lorsqu’il atteint le niveau de qualité qu’elle s’est fixé. Pour l’iPhone Duo, il fallait donc réunir trois exigences : la qualité, la durabilité et le design. Selon le nouveau patron de la marque à la pomme, c’est justement ce qui a fini par convaincre les équipes. Le pliant permettait aussi de faire travailler le hardware et le software ensemble d’une manière nouvelle, jusqu’à aboutir à ce qu’il décrit comme quelque chose de « vraiment spécial ».

Ternus voit même le format pliable comme un « champ d’opportunités vierge ». Apple avait la possibilité de repenser de nombreux aspects du produit sans simplement reprendre ce qui existait déjà. Le matériel, le logiciel et le design pouvaient être envisagés ensemble, ce qui aurait finalement donné à l’entreprise le sentiment d’avoir trouvé le bon produit.