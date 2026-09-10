La trahison mérite pourtant d’être relativisée, et pour une raison simple : rien n’oblige à sortir le crayon. Ce que moquait Jobs, c’était le stylet obligatoire, la béquille d’interfaces mal fichues qui exigeaient un bout de plastique pour viser une case de trois millimètres. Apple parle ici de prendre des notes, de croquer une idée ou d’annoter un document. La navigation, elle, reste au doigt.

Le revirement relève d’ailleurs de la tradition maison. En 2010, Jobs jugeait les tablettes de 7 pouces « mortes à l'arrivée » : l’iPad mini est sorti deux ans plus tard. Il assurait en 2007 que les applications web suffiraient : l’App Store ouvrait dix-huit mois après. L’homme changeait d’avis aussi vite qu’il tranchait, et c’est plutôt à mettre à son crédit. Tim Cook, et John Ternus aujourd’hui, semblent aussi avoir à cœur de faire évoluer Apple avec son époque, quitte à contredire les positions tranchées de leur prédécesseur.

La véritable réserve est ailleurs, et elle est technique. Seule la version USB-C du crayon est prise en charge, faute de surface magnétique pour accueillir le Pencil Pro. Exit la sensibilité à la pression, le double tap et les retours haptiques : il ne subsiste que la détection d’inclinaison. Et la fonction ne sera pas active à la sortie, mais « plus tard cette année ».