Alors que le monde tech s'était résigné à attendre un hypothétique hybride iPad-iPhone, une nouvelle fuite rebat les cartes. Cupertino ne travaillerait pas sur un seul appareil pliant, mais préparerait une attaque sur deux fronts simultanés. Le retard d'Apple n'était peut-être pas de l'hésitation, mais de la préparation.
C’est le genre d’information qui réveille un dimanche matin calme. Selon un rapport publié aujourd'hui par Mark Gurman, indiscret d'Apple s'il en est, les ingénieurs de l'Apple Park ne se contentent plus de prototyper un format « livre ». Ils explorent activement un second design, un iPhone à clapet — ou « Flip » pour les intimes — qui viendrait épauler le modèle grand format. Pour comprendre ce revirement, il faut regarder au-delà des brevets poussiéreux : Apple semble enfin prêt à valider la viabilité commerciale du format poudrier, popularisé par Samsung et son Galaxy Flip.
Nom de code : V68 et l'obsession de la finesse
L'information est précise et tranche avec les rumeurs floues des années précédentes. En interne, le projet porterait le nom de code « V68 ». Contrairement au modèle « Fold » qui vise une clientèle ultra-premium cherchant à remplacer sa tablette, ce « Flip » ciblerait le grand public avec un facteur de forme compact. Apple reprendrait ici la recette qui a fait le succès du Galaxy Z Flip : un écran qui se replie verticalement pour se glisser dans n'importe quelle poche.
Mais Apple ne serait pas Apple sans une exigence maniaque sur le matériel. Le rapport indique que la firme de Tim Cook met une pression énorme sur ses fournisseurs, Samsung Display en tête, pour éliminer le défaut structurel de ces dalles : la pliure centrale. C'est ici que l'actualité récente prend tout son sens. Si vous avez suivi nos colonnes, vous savez que les technologies d'écrans évoluent vite. Comme nous l'évoquions récemment, l'arrivée d'« un écran pliant sans pliure visible » chez les fournisseurs coréens n'est probablement pas une coïncidence de calendrier. Apple attendait simplement que la technologie soit indiscernable de la magie.
L'attaque en tenaille
Pourquoi lancer deux modèles alors qu'un seul suffirait à calmer les investisseurs ? La réponse est purement économique et stratégique. Le format « Fold » (livre) restera un produit de niche, probablement affiché à un tarif avoisinant les 2 000 euros, servant de vitrine technologique. Il ne fera pas de volume. À l'inverse, le « Flip » est le véritable cheval de Troie. C'est lui qui doit générer les ventes massives et le renouvellement du parc installé.
En décalant sa sortie aussi loin, Apple prend un risque calculé. La marque laisse Samsung et les constructeurs chinois essuyer les plâtres — charnières fragiles, écrans marqués, poussières sous la dalle — pour arriver avec un produit « fini ». Cette stratégie du « dernier arrivant, meilleur serviteur » est la marque de fabrique de la maison. En proposant d'emblée deux formats, Apple ne cherche pas à tester le marché, mais à le verrouiller totalement en occupant les deux seuls segments qui comptent : la productivité (Fold) et le lifestyle (Flip).
On sait que la firme ne tolérera pas l'à-peu-près : si le pli se voit, le produit ne sort pas. C'est ce dogme de la perfection visuelle qui a repoussé l'échéance année après année.