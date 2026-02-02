L'information est précise et tranche avec les rumeurs floues des années précédentes. En interne, le projet porterait le nom de code « V68 ». Contrairement au modèle « Fold » qui vise une clientèle ultra-premium cherchant à remplacer sa tablette, ce « Flip » ciblerait le grand public avec un facteur de forme compact. Apple reprendrait ici la recette qui a fait le succès du Galaxy Z Flip : un écran qui se replie verticalement pour se glisser dans n'importe quelle poche.

Mais Apple ne serait pas Apple sans une exigence maniaque sur le matériel. Le rapport indique que la firme de Tim Cook met une pression énorme sur ses fournisseurs, Samsung Display en tête, pour éliminer le défaut structurel de ces dalles : la pliure centrale. C'est ici que l'actualité récente prend tout son sens. Si vous avez suivi nos colonnes, vous savez que les technologies d'écrans évoluent vite. Comme nous l'évoquions récemment, l'arrivée d'« un écran pliant sans pliure visible » chez les fournisseurs coréens n'est probablement pas une coïncidence de calendrier. Apple attendait simplement que la technologie soit indiscernable de la magie.