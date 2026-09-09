Ce n’est pas la première fois que ce compte fait parler de lui. En avril dernier, il avait déjà publié une photo censée montrer un prototype d’iPhone 18 Pro. Mais, soyez prévenus, Early Apple reste une source assez récente, dont l’origine n’est pas connue et qui n’a pas encore de véritable historique sur lequel s’appuyer. Dans ces conditions, difficile par conséquent de donner beaucoup de poids à cette nouvelle affirmation.

Pour l’heure, aucun élément supplémentaire ne vient confirmer qu’Apple aurait décidé d’abandonner l’iPhone 18 standard au profit de l’iPhone Air 2. La rumeur existe et circule, mais, vous l’aurez compris, elle reste isolée par rapport aux informations accumulées jusqu’ici.

Cela ne signifie pas pour autant que l’idée soit totalement impossible. Un rapprochement entre l’iPhone Air et le modèle standard a déjà été évoqué, mais plutôt comme une évolution à plus long terme.