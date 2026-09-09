Apple pourrait-elle vraiment remplacer l’iPhone 18 par son modèle Air dès 2027 ? Une rumeur (un peu folle) affirme que l’iPhone Air 2 pourrait prendre sa place, alors que les fuites publiées depuis plus d’un an racontent une tout autre histoire.
Depuis plus d’un an, les différentes fuites consacrées à la cuvée 2027 décrivent trois modèles bien distincts : l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2. Tous sont attendus au printemps 2027, après le lancement des modèles Pro et du premier iPhone pliant. La nouvelle hypothèse avancée par le leaker Early Apple vient néanmoins remettre en question ce scénario qui semblait pourtant déjà tout tracé.
Une rumeur qui remet en question l’iPhone 18 attendu en 2027
Ce n’est pas la première fois que ce compte fait parler de lui. En avril dernier, il avait déjà publié une photo censée montrer un prototype d’iPhone 18 Pro. Mais, soyez prévenus, Early Apple reste une source assez récente, dont l’origine n’est pas connue et qui n’a pas encore de véritable historique sur lequel s’appuyer. Dans ces conditions, difficile par conséquent de donner beaucoup de poids à cette nouvelle affirmation.
Pour l’heure, aucun élément supplémentaire ne vient confirmer qu’Apple aurait décidé d’abandonner l’iPhone 18 standard au profit de l’iPhone Air 2. La rumeur existe et circule, mais, vous l’aurez compris, elle reste isolée par rapport aux informations accumulées jusqu’ici.
Cela ne signifie pas pour autant que l’idée soit totalement impossible. Un rapprochement entre l’iPhone Air et le modèle standard a déjà été évoqué, mais plutôt comme une évolution à plus long terme.
L’iPhone Air pourrait-il finir par remplacer le modèle standard ?
Eh oui, l’idée d’un rapprochement progressif entre l’iPhone Air et le modèle standard n’est pas entièrement nouvelle. Le leaker Jon Prosser avait évoqué une possibilité similaire plusieurs mois auparavant, mais en la situant sur le long terme plutôt qu’à l’horizon immédiat. Son raisonnement repose sur un élément concret : l’iPhone Air 2 devrait récupérer un deuxième capteur photo à l’arrière. Si cette évolution se confirme, l’écart entre les deux modèles serait alors moins marqué sur ce point.
Le géant de Cupertino a par ailleurs l’habitude d’introduire des innovations sur ses modèles haut de gamme avant de les répercuter sur les gammes inférieures. Ces éléments rendent donc plausible une convergence à terme entre les deux lignes de produits, mais ne permettent pas pour autant d’affirmer le scénario radical avancé par Early Apple.
S’il faudra patienter encore plusieurs mois avant d’en avoir le cœur net, Apple nous donne rendez-vous dès ce soir à partir de 19 heures (heure française) pour découvrir les annonces de sa traditionnelle keynote de rentrée.