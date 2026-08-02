Après un premier modèle qui misait avant tout sur la finesse, Apple préparerait déjà une nouvelle version de son iPhone Air. Au programme : un appareil photo supplémentaire, une puce plus moderne et plusieurs évolutions attendues dès le premier trimestre 2027.
D’après l’analyste Jeff Pu, qui suit de près les activités du groupe pour GF Securities, la firme de Cupertino envisagerait de dévoiler l’iPhone Air 2 dès le premier trimestre de l’année. Un modèle qui ne se contenterait pas d’une simple mise à jour, puisqu’il intégrerait déjà cinq évolutions majeures par rapport à la génération actuelle.
Un deuxième capteur photo et une puce A20 Pro en 2 nm au programme
La photo devrait compter parmi les principales nouveautés du smartphone ultrafin d'Apple. L'iPhone Air 2 embarquerait un deuxième capteur de 48 mégapixels au dos, associé cette fois à un objectif ultra grand-angle. Il viendrait ainsi compléter le capteur Fusion déjà présent sur la première génération.
Le géant de Cupertino prévoirait également de réduire légèrement la taille de la Dynamic Island. L'évolution resterait donc assez discrète sur la face avant, d'autant que le smartphone conserverait son écran de 6,5 pouces et sa caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels. La quantité de mémoire vive resterait elle aussi fixée à 12 Go.
La partie interne profiterait en revanche de plusieurs modifications. L'iPhone Air 2 pourrait intégrer une puce A20 Pro plus rapide et moins énergivore, fabriquée par TSMC avec un procédé de gravure en 2 nm. Le modèle actuel s'appuie pour sa part sur une A19 Pro gravée en 3 nm.
De nouvelles puces Apple pour le réseau et la 5G
La connectivité sans fil devrait également évoluer avec l'arrivée d'une deuxième génération de la puce réseau d'Apple. Le modèle actuel embarque la N1, qui prend notamment en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 et contribue au fonctionnement de services comme AirDrop et le partage de connexion.
De son côté, la 5G devrait enfin bénéficier d'une nouvelle puce C2, appelée à succéder au modem C1X de l'actuel modèle. La marque à la pomme présente déjà ce dernier comme le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.
Selon les différents bruits de couloir, l'iPhone Air 2 devrait être présenté aux côtés de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e au printemps 2027. Apple aurait prévu une commercialisation différée pour les modèles haut de gamme, avec les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le modèle pliant surnommé iPhone Ultra attendus quant à eux dès septembre.