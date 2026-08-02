La photo devrait compter parmi les principales nouveautés du smartphone ultrafin d'Apple. L'iPhone Air 2 embarquerait un deuxième capteur de 48 mégapixels au dos, associé cette fois à un objectif ultra grand-angle. Il viendrait ainsi compléter le capteur Fusion déjà présent sur la première génération.

Le géant de Cupertino prévoirait également de réduire légèrement la taille de la Dynamic Island. L'évolution resterait donc assez discrète sur la face avant, d'autant que le smartphone conserverait son écran de 6,5 pouces et sa caméra frontale Center Stage de 18 mégapixels. La quantité de mémoire vive resterait elle aussi fixée à 12 Go.

La partie interne profiterait en revanche de plusieurs modifications. L'iPhone Air 2 pourrait intégrer une puce A20 Pro plus rapide et moins énergivore, fabriquée par TSMC avec un procédé de gravure en 2 nm. Le modèle actuel s'appuie pour sa part sur une A19 Pro gravée en 3 nm.