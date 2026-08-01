Tim Cook a tiré la sonnette d'alarme lors de la conférence de résultats du troisième trimestre 2026. Le patron d'Apple anticipe des difficultés d'approvisionnement croissantes pour ses trois appareils phares dans les mois à venir.
La publication des résultats trimestriels d'Apple a été l'occasion d'un avertissement de la part du président de la marque. À quelques semaines de son départ de la direction générale, Tim Cook a indiqué que les contraintes d'approvisionnement pèseront davantage sur les revenus du trimestre de septembre, avec un impact qui progressera « de manière significative » par rapport au trimestre précédent. iPhone, iPad et Mac sont tous les trois concernés. La cause pointée du doigt n'est pas une défaillance de la chaîne logistique, mais une demande qui a largement dépassé les prévisions internes de l'entreprise.
Une demande pour l’iPhone et le Mac qui dépasse les prévisions d’Apple
Cook a été on ne peut plus clair sur l'origine de ces difficultés. Apple dispose actuellement de moins de flexibilité qu'à l'accoutumée au sein de sa chaîne d'approvisionnement et se heurte notamment à une disponibilité limitée des nœuds de fabrication avancés nécessaires à la production de ses puces. Mais le groupe ne met pas cette situation sur le compte d'un problème avec ses partenaires ou ses fournisseurs.
« Ce n'est pas un problème de partenaire ou de fournisseur », a insisté le dirigeant. « C'est un cycle de produits iPhone et Mac incroyablement fort, qui a réellement généré une demande supérieure à nos attentes. » Les deux gammes se vendent ainsi bien mieux que prévu par le géant de Cupertino. Les tensions actuelles résultent donc avant tout d'une demande que le groupe n'avait visiblement pas suffisamment anticipée.
La hausse du prix de la mémoire complique encore la situation d'Apple
La mémoire vient ajouter une nouvelle pression sur les approvisionnements d'Apple. Le groupe a déjà payé ses composants mémoire plus cher au deuxième trimestre qu'au premier et s'attend à une nouvelle hausse au troisième. Pour en amortir une partie, Apple pourra compter sur des stocks constitués en amont et disponibles au cours du trimestre de septembre. Mais ce soutien ne sera de toute évidence que temporaire.
L'entreprise californienne mise également sur la baisse du prix de certains composants qui ne sont pas liés à la mémoire. Une fois septembre passé, Tim Cook s'attend toutefois à ce que la hausse des prix de la mémoire se poursuive et pèse de plus en plus lourd dans les comptes du groupe.
Autre difficulté : le marché de la DRAM repose aujourd'hui sur seulement trois fournisseurs. Une situation qui limite fatalement les possibilités d'Apple pour sécuriser ses approvisionnements. « S'il y avait davantage de fournisseurs, cela nous aiderait sur le plan de l'approvisionnement », a expliqué Tim Cook. Le dirigeant a précisé qu'Apple « évalue toutes les options » pour faire face à cette situation.
Le calendrier ne joue pas non plus en faveur du groupe. En effet, ces tensions interviennent à quelques semaines du lancement de plusieurs nouveaux iPhone. Apple doit notamment présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ainsi que son tout premier modèle à écran pliable, l'iPhone Ultra.