La mémoire vient ajouter une nouvelle pression sur les approvisionnements d'Apple. Le groupe a déjà payé ses composants mémoire plus cher au deuxième trimestre qu'au premier et s'attend à une nouvelle hausse au troisième. Pour en amortir une partie, Apple pourra compter sur des stocks constitués en amont et disponibles au cours du trimestre de septembre. Mais ce soutien ne sera de toute évidence que temporaire.

L'entreprise californienne mise également sur la baisse du prix de certains composants qui ne sont pas liés à la mémoire. Une fois septembre passé, Tim Cook s'attend toutefois à ce que la hausse des prix de la mémoire se poursuive et pèse de plus en plus lourd dans les comptes du groupe.

Autre difficulté : le marché de la DRAM repose aujourd'hui sur seulement trois fournisseurs. Une situation qui limite fatalement les possibilités d'Apple pour sécuriser ses approvisionnements. « S'il y avait davantage de fournisseurs, cela nous aiderait sur le plan de l'approvisionnement », a expliqué Tim Cook. Le dirigeant a précisé qu'Apple « évalue toutes les options » pour faire face à cette situation.

Le calendrier ne joue pas non plus en faveur du groupe. En effet, ces tensions interviennent à quelques semaines du lancement de plusieurs nouveaux iPhone. Apple doit notamment présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ainsi que son tout premier modèle à écran pliable, l'iPhone Ultra.