Si la crise de la RAM affecte tous les fabricants de smartphones, les modèles les moins onéreux sont les plus durement touchés. Difficile pour les constructeurs de proposer de réelles nouveautés matérielles à leurs produits alors que le seul coût de la mémoire vive tire les tarifs vers le haut. C'est notamment ce qui a poussé Nothing a annuler la sortie de son CMF Phone 3 Pro. Aussi, on remarque une tendance chez les consommateurs déjà équipés à se tourner vers des modèles plus onéreux, plus alléchants sur le plan technique. Il semble y avoir cette volonté "d'upgrade" de son matériel. Un choix de raison, quand on y pense : souvent, les smartphones plus onéreux sont non seulement plus performants et plus polyvalents, ils sont aussi plus réparables, et mis à jour plus longtemps. Un investissement, en somme.