Après nous avoir averti d'un retard sur la production du CMF Phone 3 Pro, Nothing arrache le pansement : la sortie du smartphone de milieu de gamme est tout simplement annulé. Vous ne devinerez jamais pourquoi.
On vous le donne en mille : la RAM coûte trop cher. On aurait pu le voir venir : quelques jours avant l'annonce du cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, le patron de l'entreprise avertissait sur la flambée des prix des smartphones. Aujourd'hui, la marque est tout simplement dans l'incapacité de produire un nouveau modèle à bas prix.
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Nothing annule la sortie du CMF Phone 3 Pro
Le retard devenait inquiétant. Alors que le CMF Phone 2 Pro avait été commercialisé à la fin avril 2025, aucun successeur ne semblait pointer le bout de son nez. D'après les dernières informations, le nouveau modèle devait sortir aux alentours du mois d'août. Mais, c'est désormais officiel : de CMF Phone 3 Pro il n'y aura point cette année.
Le cofondateur de la jeune pousse londonienne a pris la parole en fin de semaine dernière sur X pour annoncer la triste nouvelle. D'après lui, ses équipes sont dans « l'incapacité de concevoir un smartphone qui représenterait un saut de génération à un prix qui s'alignerait avec les standards de CMF. » Conséquence directe : « Nous avons décidé de ne pas lancer de nouveau CMF Phone cette année. »
À sa sortie, le CMF Phone 2 Pro a créé un petit séisme sur le marché des smartphones. Lancé à 259€, il tenait la dragée haute à la plupart de ses concurrents directs. Aujourd'hui, Nothing semble dans l'incapacité de lancer un concurrent à un tarif approchant. On rappelle que les récents Nothing Phone (4a) et (4a) Pro ont été lancés en mars 20€ plus chers que leurs prédécesseurs.
Un calendrier perturbé
Mais, alors que l'on sait déjà que Nothing ne compte pas lancer de Phone (4) haut de gamme, et que ses plans concernant le CMF Phone tombent à l'eau, à quoi va ressembler le second semestre pour la jeune entreprise ?
Dans son post, Akis Evangelidis rassure. « Il y a malgré tout de belles choses qui arrivent pour CMF ! Nous avons plusieurs nouveaux produits à lancer, ainsi que de toutes nouvelles catégories de produits ! », promettant plus de nouvelles à venir prochainement.
En plus des smartphones, CMF a déjà investi le marché des montres connectées et de l'audio, grâce au très ambitieux CMF Headphones Pro, lancé à l'automne dernier. Le cofondateur ajoute également, joueur, que « la saison des smartphones Nothing n'est pas encore terminée ».