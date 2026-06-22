Le cofondateur de la jeune pousse londonienne a pris la parole en fin de semaine dernière sur X pour annoncer la triste nouvelle. D'après lui, ses équipes sont dans « l'incapacité de concevoir un smartphone qui représenterait un saut de génération à un prix qui s'alignerait avec les standards de CMF. » Conséquence directe : « Nous avons décidé de ne pas lancer de nouveau CMF Phone cette année. »