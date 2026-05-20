Celles et ceux qui attendaient la sortie du nouveau banger de CMF vont donc devoir ronger leur frein un peu plus longtemps. Notez que ce retard n'est sans doute pas un caprice de la part de Nothing : si la marque est dans l'incapacité de commercialiser son nouveau smartphone à un tarif aussi attractif que le précédent, c'est l'échec assuré. Les Nothing Phone (4a) ont d'ailleurs été lancés plus cher que leurs prédécesseurs (de 20€ environ).