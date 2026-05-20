C'était notre coup de cœur de 2025 : le CMF Phone 2 Pro, propriété de Nothing, a su séduire avec son rapport qualité-prix inégalable. Mais, son fabricant pourrait prendre plus de temps que prévu pour lui offrir un petit frère.
D'après les informations du leaker Debayan Roy (Gadgetsdata) sur X, le futur smartphone de CMF se ferait attendre jusqu'à l'automne prochain. Une rupture, avec les habitudes de la marque, qui s'explique possiblement par les difficultés pour les constructeurs de se fournir en composants comme la RAM ou le stockage flash.
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Un CMF Phone 3 Pro qui se fera attendre
L'an dernier à la même date, nous avions déjà publié notre test du CMF Phone 2 Pro. Aujourd'hui, on entend toujours les mouches voler. Aucun successeur officiel n'a encore été annoncé par Nothing, dont le début d'année a pourtant démarré en fanfare avec le lancement des Phone (4a) et Phone (4a) Pro — tous deux excellents.
D'après Gadgetsdata, Nothing vise en effet un lancement en août, voire en septembre pour son CMF Phone 2 Pro. Une période assez risquée pour la marque, qui l'enverrait tout droit face aux futurs Pixel 11 de Google, et surtout aux iPhone 18 d'Apple.
D'ici là, nous dit l'informateur, Nothing pourrait lancer une nouvelle référence à petit budget. Peut-être un Nothing Phone (4a) Lite ?
Ce que l'on sait du CMF Phone 3 Pro
Celles et ceux qui attendaient la sortie du nouveau banger de CMF vont donc devoir ronger leur frein un peu plus longtemps. Notez que ce retard n'est sans doute pas un caprice de la part de Nothing : si la marque est dans l'incapacité de commercialiser son nouveau smartphone à un tarif aussi attractif que le précédent, c'est l'échec assuré. Les Nothing Phone (4a) ont d'ailleurs été lancés plus cher que leurs prédécesseurs (de 20€ environ).
Dans l'attente, on peut toujours se rabattre sur les fuites. D'après la rumeur, le CMF Phone 3 Pro sera équipé, comme le Phone (4a), d'une puce Snapdragon 7s Gen 4. On trouverait aussi une belle batterie de 5500 mAh, rechargeable à 45 W en filaire. Trois caméras trouveraient leur place au dos, et son cadre pourrait passer du plastique à l'aluminium — comme le (4a) Pro. Une montée en gamme, comme pour faire passer la pilule d'une inévitable hausse des prix ? Réponse dans quelques mois.