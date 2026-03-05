Nothing ne manque évidemment pas l'occasion de profiter du Mobile World Congress pour lever le voile sur ses nouveautés. Après le franc succès rencontré par les Phone (3a) et (3a) Pro l'an dernier, le fabricant anglais doit absolument transformer l'essai. Bonne nouvelle : les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro ont les épaules pour le faire.
La marque qui a bouleversé le segment des smartphones de milieu de gamme en 2025 est de retour, et tente de faire oublier la malheureuse sortie de piste du Phone (3), son premier flagship qui n'a pas rencontré un grand succès. Tout en assumant une montée en gamme ambitieuse, ces nouveaux modèles savent rester sages, avec leur prix.
Nothing monte en gamme
Commençons les hostilités avec le Nothing Phone (4a). Successeur du best-seller de l'an dernier (noté 10/10 par mes soins), il en reprend les codes esthétiques tout en faisant évoluer la formule par touches pleines de sens. Nouveau verre Gorilla Glass 7i, nouvelle présentation des appareils photo, mais surtout nouveau système lumineux Glyph. Cette fois, on opte pour une barre verticale constituée de 63 mini-LED qui s'anime à la réception de notifications, ou qui peut indiquer la progression de votre commande UberEats. À chaque année son expérimentation, pour Nothing.
L'écran OLED conserve sa diagonale de 6,78" mais adopte une résolution 1,5K, et peut grimper jusqu'à une fréquence de 120 Hz. Il est annoncé plus lumineux, aussi, jusqu'à 4500 nits d'après le constructeur. Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 7s Gen 4 et entre 8 et 12 Go de RAM selon la version choisie. La batterie, elle, ne progresse pas et pointe toujours à 5080 mAh (rechargeable à 50W en filaire).
L'une des plus grosses nouveautés du Phone (4a) se trouve au dos. Aux côtés d'un grand-angle 50 Mpx et d'un ultrawide de 8 mégapixels (les mêmes que l'an dernier), on retrouve désormais un téléobjectif périscopique 3,5x de 50 mégapixels. Le même que sur le Nothing Phone (3) haut de gamme lancé il y a quelques mois. Oui, un téléobjectif premium sur un smartphone à moins de 400€. Du jamais vu.
Côté logiciel, la marque promet toujours trois ans de mises à jour Android, et six ans de patchs de sécurité en tout. Dans la moyenne donc.
Un modèle Pro qui sort du lot
Fait étonnant, Nothing n'a pas souhaité nous montrer à quoi ressemblait le Phone (4a) Pro avant son annonce pour ne pas éventer la surprise. En effet, son design évolue largement, par rapport au Phone (3a) Pro. Nothing en a fini avec ce gigantesque (pour ne pas dire grotesque) bloc d'appareils photo qui évoque les mobiles ultra haut de gamme de Xiaomi ou Oppo. Ce nouveau venu mise sur quelque chose de plus discret, de plus fin aussi (7,95 mm), sans pour autant tirer un trait sur les promesses ambitieuses au niveau de la photo.
Alors attaquons sur la photo. Le Nothing Phone (4a) Pro reprend les mêmes capteurs que son petit frère, à l'exception du grand-angle. On passe ici sur un modèle plus récent, un Sony LYT-700-C, bien plus lumineux et doté d'un autofocus plus rapide. Le constructeur loue les capacités du module en basse lumière et la rapidité de son mode rafale.
L'écran s'agrandit. On passe à une diagonale de 6,83" grâce à des bordures plus fines que sur le modèle (4a). Inspiré par les récents modèles de chez Xiaomi, la version Pro offre aussi une fréquence de balayage de 144 Hz et une luminosité plafond de 5000 nits.
Progrès également du côté des performances, avec une puce Snapdragon 7 Gen 4 qui devrait distancer sans mal la version "7s" de son petit frère. On note aussi que ce modèle est compatible avec les cartes eSIM, contrairement au (4a). Nothing ajoute qu'une plus grosse chambre à vapeur trouve sa place dans la coque de son modèle Pro, garantissant une dissipation thermique optimale au service des performances, mais aussi de l'autonomie (la batterie, elle, ne change pas).
Enfin, Nothing change encore de fusil d'épaule pour son éclairage Glyph. On passe ici sur le Glyph Matrix, qui reprend le concept de l'écran circulaire du Phone (3), avec moins de diodes (environ 140 contre 490 sur le haut de gamme). Grâce à elle, on peut afficher des images animées et d'autres petits éléments pratiques (ou pas) au gré de nos envies.
Nothing Phone (4a) et Nothing Phone (4a) Pro : date de sortie et prix
Officialisés ce jour, les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro seront respectivement commercialisés le 13 et le 27 mars. Les précommandes du premier sont ouvertes dès maintenant, et celles du modèle Pro ouvriront le 13 mars.
Malgré les progrès techniques notables avancés par ces deux modèles, Nothing rassure sur la tarification. 20€, voilà en tout et pour tout la hausse qu'il faudra accepter cette année pour s'offrir les derniers-nés de chez Nothing.
- Nothing Phone (4a) : 369€ (8+128 Go) ; 449€ (12+256 Go)
- Nothing Phone (4a) Pro : 499€ (8+128 Go) ; 569€ (12+256 Go)
Des smartphones qui restent donc extrêmement compétitifs, et pour lesquels vous pourrez très rapidement retrouver un test détaillé sur Clubic. Emballés ?