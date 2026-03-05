Fait étonnant, Nothing n'a pas souhaité nous montrer à quoi ressemblait le Phone (4a) Pro avant son annonce pour ne pas éventer la surprise. En effet, son design évolue largement, par rapport au Phone (3a) Pro. Nothing en a fini avec ce gigantesque (pour ne pas dire grotesque) bloc d'appareils photo qui évoque les mobiles ultra haut de gamme de Xiaomi ou Oppo. Ce nouveau venu mise sur quelque chose de plus discret, de plus fin aussi (7,95 mm), sans pour autant tirer un trait sur les promesses ambitieuses au niveau de la photo.