Les consommateurs n'ont clairement pas le goût (ou plutôt, le portefeuille), pour acheter un nouveau smartphone, si l'on en croit Counterpoint Research. Le spécialiste de l'analyse de la tech nous apprend en effet que la baisse des ventes a été spectaculaire récemment.

Ces dernières ont ainsi enregistré un recul exceptionnel de -11% durant le deuxième trimestre 2026 - un trimestre qui n'a jamais été aussi bas depuis 2013 ! Évidemment, cette chute de l'activité est due à la pénurie de RAM, créée par les besoins gigantesques de l'IA, qui a fait exploser les prix des composants mémoires, et, par contrecoup, celui des smartphones.