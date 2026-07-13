Le marché du smartphone est clairement en souffrance dernièrement. Et ce, au point d'atteindre des chiffres plus vus depuis la décennie précédente !
On le savait, le marché du smartphone n'allait pas connaître une incroyable année 2026, comme l'indiquaient ces derniers mois les analystes spécialistes du secteur. Mais la baisse, initialement surtout attendue pour la seconde partie de l'année, se fait déjà nettement sentir quand on regarde les chiffres qui viennent d'être publiés.
Les ventes de smartphones s'effondrent de -11% lors du second trimestre 2026
Les consommateurs n'ont clairement pas le goût (ou plutôt, le portefeuille), pour acheter un nouveau smartphone, si l'on en croit Counterpoint Research. Le spécialiste de l'analyse de la tech nous apprend en effet que la baisse des ventes a été spectaculaire récemment.
Ces dernières ont ainsi enregistré un recul exceptionnel de -11% durant le deuxième trimestre 2026 - un trimestre qui n'a jamais été aussi bas depuis 2013 ! Évidemment, cette chute de l'activité est due à la pénurie de RAM, créée par les besoins gigantesques de l'IA, qui a fait exploser les prix des composants mémoires, et, par contrecoup, celui des smartphones.
Samsung bien à l'aise à la place de numéro 1
Mais si le marché est clairement en difficulté, surtout du côté des milieux de gamme, certains s'en sortent mieux que d'autres. C'est le cas de Samsung, qui enregistre les meilleurs chiffres de vente sur un an parmi les cinq grands constructeurs de smartphone (Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo). Le groupe sud-coréen est par ailleurs le numéro 1 mondial sur cette période, avec une part de marché de 24%.
Derrière lui, Apple s'en sort aussi assez bien, avec une hausse de ces ventes durant ces mois difficiles qui atteint les +3%, grâce notamment à sa capacité à maintenir les mêmes prix durant cette période compliquée. La marque à la pomme croquée réussit ainsi à préserver une bonne place de numéro 2, avec une part de marché de 20%.