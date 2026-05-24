Oui, les iPhone ont rarement été aussi populaires, dans un marché du smartphone pourtant aujourd'hui mature. Les nouveaux chiffres compilés par Countrerpoint Research sur les ventes mondiales de smartphones lors du premier trimestre 2026 nous montrent en effet qu'Apple confirme ses bons résultats.

Car la marque a pour une fois réussi à rester aux coudes à coudes avec Samsung lors des trois premiers mois de l'année, les deux géants affichant chacun une part de marché de 21% lors du premier trimestre 2026. Traditionnellement, Apple a plutôt tendance à décélérer durant cette période, ce qui permet à Samsung de normalement reprendre la première place. Par exemple à la même période l'an dernier, Samsung affichait une part de marché de 20%, contre 19% pour Apple.