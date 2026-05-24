En ce début d'année 2026, deux marques écrasent tout sur leur chemin dans le monde du smartphone.
À la fin de l'année dernière, Apple fêtait une année 2025 exceptionnelle en s'offrant la première place de plus gros vendeur de smartphone au monde, devant Samsung - et ce, grâce à l'incroyable succès de sa série iPhone 17. Une hiérarchie qui semble appelée à durer, puisque si Apple est toujours un gros vendeur lors du dernier trimestre de l'année, sa bonne fortune continue en ce début d'année 2026.
Apple, l'ascension au sommet se confirme, aux côtés de Samsung
Oui, les iPhone ont rarement été aussi populaires, dans un marché du smartphone pourtant aujourd'hui mature. Les nouveaux chiffres compilés par Countrerpoint Research sur les ventes mondiales de smartphones lors du premier trimestre 2026 nous montrent en effet qu'Apple confirme ses bons résultats.
Car la marque a pour une fois réussi à rester aux coudes à coudes avec Samsung lors des trois premiers mois de l'année, les deux géants affichant chacun une part de marché de 21% lors du premier trimestre 2026. Traditionnellement, Apple a plutôt tendance à décélérer durant cette période, ce qui permet à Samsung de normalement reprendre la première place. Par exemple à la même période l'an dernier, Samsung affichait une part de marché de 20%, contre 19% pour Apple.
Xiaomi en difficulté
Et le succès des deux géants de tête se fait aux dépens des constructeurs chinois, dont la part de marché tend elle à reculer. C'est d'abord et avant tout le cas de Xiaomi, dont les ventes au niveau mondial reculent sur un an de 19%, quand celles de Oppo reculent de 4% et celles de Vivo de 2%. Xiaomi voit ainsi sa part de marché sur un an tomber de 14 à 12%.
D'après Counterpoint, si Apple réussit un tel tour de force, c'est non seulement à cause du succès de sa série iPhone 17, mais aussi grâce à des ventes améliorées au niveau du marché chinois. L'ensemble des fabricants commencent déjà à bien sentir la pénurie de RAM, qui devrait avoir aussi un impact en 2026 sur les prix d'Apple, selon un propos de Tim Cook. On attend maintenant de voir comment les clients vont avoir tendance à réagir.