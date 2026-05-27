Le marché du smartphone va connaître une année compliquée sur le continent européen. Car les ventes ne risquent pas d'être au rendez-vous !
C'est le grand sujet du moment : la pénurie de RAM, et, en conséquence, l'augmentation drastique des prix des composants mémoires. Une inflation qui finit par toucher le tarif des smartphones, et qui va notamment prochainement pousser Samsung à augmenter les prix de ses appareils chez nous. Résultat, à terme, on devrait voir la vente de ces appareils reculer.
Les ventes de smartphones en Europe devraient fortement reculer dans la seconde partie de 2026
Qui dit prix à la hausse, dit presque mécaniquement une demande que l'on doit s'attendre à voir reculer. Ce sera un phénomène que l'on devrait observer au niveau du Vieux Continent dans les prochains mois, si l'on en croit Omdia.
Le spécialiste de l'analyse de l'industrie des réseaux et des télécommunications s'attend en effet à ce que les ventes de smartphones reculent franchement, de 12%, durant l'année 2026 en Europe. Une baisse nette, qui devrait s'observer en majorité durant la deuxième partie de l'année 2026.
Samsung, la marque la plus vendue chez nous en début d'année
Car pour le moment, Omdia affirme que « le marché européen des smartphones (hors Russie) a progressé de 2 % pour atteindre 33,0 millions d'unités au premier trimestre 2026, faisant preuve de résilience face à la hausse des coûts d'approvisionnement et aux risques croissants de pénurie. » C'est donc une tendance qui n'est pas encore apparue.
On note que Samsung a repris sa première place en Europe lors des trois premiers mois de 2026, avec une part de marché de 38% pour cette période, devant Apple (26%) et Xiaomi (14%). La marque sud-coréenne a vu ses ventes sur un an croître de 3% chez nous, avec 12,6 millions d'unités écoulées. On attend maintenant de voir comment chaque constructeur va s'organiser pour faire sentir le moins possible les problèmes actuels de mémoire au consommateur.