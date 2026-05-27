Qui dit prix à la hausse, dit presque mécaniquement une demande que l'on doit s'attendre à voir reculer. Ce sera un phénomène que l'on devrait observer au niveau du Vieux Continent dans les prochains mois, si l'on en croit Omdia.

Le spécialiste de l'analyse de l'industrie des réseaux et des télécommunications s'attend en effet à ce que les ventes de smartphones reculent franchement, de 12%, durant l'année 2026 en Europe. Une baisse nette, qui devrait s'observer en majorité durant la deuxième partie de l'année 2026.