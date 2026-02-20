Les derniers chiffres fournis par Counterpoint sont formels. On a vendu beaucoup de smartphones lors du dernier trimestre 2025 en Europe, ce marché ayant enregistré une croissance de 2% par rapport à la même période l'année dernière. De bons chiffres qui pourraient être les derniers avec la tempête qui s'annonce.

En effet, avec la pénurie de la RAM qui ne cesse de devenir plus dure, entraînant derrière elle des prix constamment à la hausse, l'ensemble du secteur de la tech va devoir adapter ses prix – ce qu'on observe déjà dans certains secteurs. Résultat, on s'attend à ce que les prix des smartphones partent à la hausse, et que les ventes en pâtissent en conséquence.