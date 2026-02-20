Le marché du smartphone a été au beau fixe lors des derniers mois de l'année 2025 en Europe. Et c'est surtout dû à la locomotive Apple !
C'est maintenant assez clair. Peu de générations d'iPhone ont connu un succès aussi important que la dernière série d'iPhone 17, qui a tout simplement explosé les compteurs par rapport à la génération précédente de l'iPhone 16. Une réussite exceptionnelle qui s'observe un peu partout, et notamment chez nous en Europe.
Le marché du smartphone a encore augmenté à la fin 2025 en Europe
Les derniers chiffres fournis par Counterpoint sont formels. On a vendu beaucoup de smartphones lors du dernier trimestre 2025 en Europe, ce marché ayant enregistré une croissance de 2% par rapport à la même période l'année dernière. De bons chiffres qui pourraient être les derniers avec la tempête qui s'annonce.
En effet, avec la pénurie de la RAM qui ne cesse de devenir plus dure, entraînant derrière elle des prix constamment à la hausse, l'ensemble du secteur de la tech va devoir adapter ses prix – ce qu'on observe déjà dans certains secteurs. Résultat, on s'attend à ce que les prix des smartphones partent à la hausse, et que les ventes en pâtissent en conséquence.
Apple, le grand gagnant
Pour ce qui est du dernier trimestre 2025, on peut affirmer sans peine qu'Apple a été à ce moment-là la locomotive du secteur. Avec sa série d'iPhone 17, Apple a ainsi vu ses ventes augmenter de 7% par rapport à la même période l'an dernier, quand son principal rival Samsung a vu sa croissance des ventes s'établir à 4%, et Xiaomi par contre enregistrer une baisse de 6% des volumes commercialisés.
Les iPhone 17 d'Apple ont notamment connu une forte demande au niveau de l'Europe de l'Est, d'après Counterpoint. Résultat, Apple s'envole au classement des vendeurs sur le Vieux Continent, avec une part de marché de 33% au quatrième trimestre 2025 (contre 31% l'an dernier), devant Samsung et ses 29% (contre 28% en 2024).