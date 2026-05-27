Même si Samsung est le plus gros vendeur de smartphones dans le monde, et que l'une de ses filiales produit carrément de la mémoire vive (Samsung Electronics), la division Samsung Mobile ne bénéficie d'aucun traitement de faveur, et doit visiblement payer sa RAM plein pot. Samsung Electronics signait au premier trimestre 2026 son meilleur bilan comptable, avec un bénéfice opérationnel record de 57,2 milliards de wons (environ 42 milliards de dollars). Une santé indécente, attribuée en grande partie à l'explosion de la demande de RAM et de mémoire NAND.