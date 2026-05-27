Si la plupart des gros constructeurs du marché ont, jusqu'à présent, réussi à éponger l'augmentation du prix des composants (RAM, stockage), la réalité serait sur le point de rattraper Samsung.
D'après le site spécialisé grec Techmaniacs, repris par GSM Arena, Samsung se préparerait à augmenter le prix de ses smartphones Galaxy (y compris les modèles pliants) en Europe dès le mois de juin. Autrement dit, dans quelques jours seulement.
Vers une hausse des prix des Samsung Galaxy ?
Sur sa dernière génération de smartphones, les Galaxy S26, Samsung a trouvé la parade pour maquiller la hausse des prix. Le modèle 128 Go de stockage n'est plus vendu, ce qui fait passer le ticket d'entrée de 899€ à 999€. Pourtant, d'après nos confrères grecs, le tout nouveau Galaxy S26 pourrait bientôt s'afficher à partir de 1099€.
Le média croit effectivement savoir que toute la famille des Galaxy S26 verrait son prix gonfler d'une centaine d'euros — tout comme les pliants Samsung Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7. Les modèles "FE", de milieu de gamme, seraient également concernés.
Même si Samsung est le plus gros vendeur de smartphones dans le monde, et que l'une de ses filiales produit carrément de la mémoire vive (Samsung Electronics), la division Samsung Mobile ne bénéficie d'aucun traitement de faveur, et doit visiblement payer sa RAM plein pot. Samsung Electronics signait au premier trimestre 2026 son meilleur bilan comptable, avec un bénéfice opérationnel record de 57,2 milliards de wons (environ 42 milliards de dollars). Une santé indécente, attribuée en grande partie à l'explosion de la demande de RAM et de mémoire NAND.
Les premiers d'une longue série
Même si les prédictions de Techmaniacs se révèlent être fausses, il ne faut pas porter d'œillères. Que ce soit en juin, en juillet ou en août, à l'occasion de l'annonce attendue des prochains Galaxy Z Fold et Flip, le prix des smartphones va augmenter. C'est une certitude absolue.
Les experts ne prédisent aucune accalmie sur la demande sur les composants clés, qui seront de plus en plus difficiles à se procurer pour les marques. Des marques qui, système capitaliste oblige, refuseront de rogner sur leurs marges au risque de fâcher leurs investisseurs. Ce sont donc les consommateurs qui paieront… au risque de gripper un marché du smartphone encore fragile, après des années de disette.
Naturellement, si Samsung cède sur l'augmentation des prix, cela donnera aussi une bonne excuse aux concurrents de faire de même. D'autant que tous n'ont pas les finances du géant sud-coréen.
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