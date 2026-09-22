Le Logitech MX Keys S se présente avec un rétroéclairage intelligent. Un point fort puisqu’il permet au clavier d’avoir une autonomie de dix jours en le laissant allumé. C'est le moment de le découvrir puisqu'il passe sous les 45 euros sur Amazon.
Un clavier n’est pas le premier élément auquel l’on pense au moment de configurer son set-up. Pourtant, Logitech a mis au point le MX Keys S, un clavier adapté aux Macs et aux PC, pouvant passer d’un ordinateur à l’autre grâce à un simple raccourci. En ce moment, il est disponible pour 25 euros de moins sur Amazon grâce au code FRPRIME5.
Habituellement vendu à 69,99 euros, le Logitech MX Keys S voit son prix baisser à 44,99 euros sur Amazon
Pourquoi choisir le Logitech MX Keys S ?
- La fonctionnalité Easy-Switch : Avec un seul raccourci sur le clavier, vous pouvez contrôler jusqu’à trois PC simultanément pour passer de l’un à l’autre sans problème
- Le rétroéclairage intelligent : Les touches de ce Logitech MX Keys S ne sont pas constamment allumées, mais elles s’illuminent lorsque vous approchez vos doigts de l’une d’entre elles. Ainsi, la batterie s’use moins vite.
- Une autonomie colossale : Si vous souhaitez faire l’impasse sur le rétroéclairage intelligent, le Logitech MX Keys S peut tenir jusqu'à cinq mois sans recharge. Avec le rétroéclairage, le total baisse à dix jours, ce qui reste intéressant.
Un clavier intelligent
Ce Logitech MX Keys S se place dans la continuité du premier MX Keys. Ainsi, on retrouve un clavier avec des touches disposant d’un creux arrondi, ce qui permet de gagner en précision et d’avoir un confort de frappe supplémentaire. Par ailleurs, plusieurs touches sont dédiées aux commandes pour Mac.
La cohabitation entre les touches Windows et Mac n'est pas anodine puisque la fonctionnalité Easy-Switch est présente. Avec un raccourci configuré sur le clavier, vous pourrez basculer entre trois ordinateurs différents. Cette fonctionnalité est donc pratique si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs même s’ils ne tournent pas avec le même système d'’exploitation.
D'’autres raccourcis peuvent aussi être affectés à certaines touches du clavier. Un dernier bon point pour ce design, les pattes en caoutchouc, ce qui permet au clavier de ne pas déraper. Cet ajout ferait presque oublier que le clavier ne peut pas être incliné.
Parti pour durer
Autre point fort : le rétroéclairage. Le Logitech MX Keys S ne se contente pas d’allumer constamment ses touches puisque l’éclairage s’adapte en fonction de vos doigts. Lorsqu’ils vont s’approcher d’une touche, celle-ci va s’illuminer.
Ce rétroéclairage intelligent peut être activé ou désactivé et, selon votre choix, l’autonomie sera différente. En activant le rétroéclairage, vous tiendrez jusqu’à dix jours et sans lui, ce total grimpe à cinq mois. Par ailleurs, vous pourrez personnaliser la durée et l’intensité du rétroéclairage directement depuis les paramètres.
✅ Les points forts
- Une autonomie qui peut atteindre les cinq mois
- Le rétroéclairage intelligent
- La commande Easy-Switch pour basculer facilement entre trois appareils
❌ Les limites
- Une sérigraphie chargée sur certaines touches
- Une inclinaison impossible
En entrant le code FRPRIME5, le Logitech MX Keys S passe de 69,99 euros à 44,99 euros
Le Logitech MX Keys S pourrait se résumer au slogan : l’essayer, c’est l’adopter ! Les différentes touches personnalisables apportent un réel plus pour vous faciliter la vie sans oublier que l’appareil de Logitech s’avère endurant et pourra recouvrer plusieurs heures d'autonomie en seulement quelques minutes.
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