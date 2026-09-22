Ce Logitech MX Keys S se place dans la continuité du premier MX Keys. Ainsi, on retrouve un clavier avec des touches disposant d’un creux arrondi, ce qui permet de gagner en précision et d’avoir un confort de frappe supplémentaire. Par ailleurs, plusieurs touches sont dédiées aux commandes pour Mac.

La cohabitation entre les touches Windows et Mac n'est pas anodine puisque la fonctionnalité Easy-Switch est présente. Avec un raccourci configuré sur le clavier, vous pourrez basculer entre trois ordinateurs différents. Cette fonctionnalité est donc pratique si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs même s’ils ne tournent pas avec le même système d'’exploitation.

D'’autres raccourcis peuvent aussi être affectés à certaines touches du clavier. Un dernier bon point pour ce design, les pattes en caoutchouc, ce qui permet au clavier de ne pas déraper. Cet ajout ferait presque oublier que le clavier ne peut pas être incliné.