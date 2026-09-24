Avant de commencer à nettoyer vos sols, l’Ecovacs T80 Omni effectue un premier passage qui lui permet de cartographier votre intérieur. Avec son capteur boosté à l’IA, il effectue une cartographie précise que vous pourrez personnaliser ensuite. Par exemple, il est possible de définir des zones interdites ou de fusionner plusieurs pièces.

En activité, le robot-aspirateur délivre une puissance de 18 000 Pa et il se démarque avec deux éléments. D’abord, un système anti-enchevêtrement est présent pour éviter que les poils de vos animaux ou que les cheveux longs ne viennent s’enrouler autour de la brosse. Également, ce patin peut s’étendre pour atteindre les coins et passer le long des plinthes.

Une fois les poussières et les miettes aspirées, place au nettoyage. Le T80 se présente avec une brosse qui effectue 200 tours par minute pour effacer même les taches les plus tenaces. Quand il a fini ses deux missions, il file rejoindre sa station de lavage qui s’assure de nettoyer le robot-aspirateur. L’objectif est de limiter les interventions humaines. Preuve en est, le sac à poussière devrait tenir 90 jours sans entretien.