Les qualités de l’Ecovacs T80 Omni sont nombreuses puisqu’il possède une brosse anti-enchevêtrement et une serpillière redoutable d’efficacité. Toutes ces qualités sont à découvrir pour moins de 350 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir l’Ecovacs T80 Omni ?
- Un nettoyage dans les coins et les recoins : Contrairement à certains de ses concurrents, l’Ecovacs T80 Omni possède un patin extensible qui peut accéder aux angles de votre intérieur.
- Un lavage en profondeur : Ce robot-aspirateur possède une brosse à grande vitesse avec 200 tours par minute qui se charge de nettoyer vos sols
- Une station d’entretien autonome : Une fois ses missions terminées, l'Ecovacs T80 Omni part rejoindre sa station d’entretien. Elle se charge de vider le bac à poussière, de changer l’eau et de nettoyer les serpillières.
Un objet autonome
Avant de commencer à nettoyer vos sols, l’Ecovacs T80 Omni effectue un premier passage qui lui permet de cartographier votre intérieur. Avec son capteur boosté à l’IA, il effectue une cartographie précise que vous pourrez personnaliser ensuite. Par exemple, il est possible de définir des zones interdites ou de fusionner plusieurs pièces.
En activité, le robot-aspirateur délivre une puissance de 18 000 Pa et il se démarque avec deux éléments. D’abord, un système anti-enchevêtrement est présent pour éviter que les poils de vos animaux ou que les cheveux longs ne viennent s’enrouler autour de la brosse. Également, ce patin peut s’étendre pour atteindre les coins et passer le long des plinthes.
Une fois les poussières et les miettes aspirées, place au nettoyage. Le T80 se présente avec une brosse qui effectue 200 tours par minute pour effacer même les taches les plus tenaces. Quand il a fini ses deux missions, il file rejoindre sa station de lavage qui s’assure de nettoyer le robot-aspirateur. L’objectif est de limiter les interventions humaines. Preuve en est, le sac à poussière devrait tenir 90 jours sans entretien.
Il sait se faire entendre
Malgré cette fiche technique intéressante, la copie de cet Ecovacs T80 Omni présente quelques imperfections à commencer par le bruit. En activité, il dépasse les 64 dB. À titre de comparaison, cela correspond au bruit que peut faire votre machine à laver lorsqu’elle tourne.
En route, le robot arrive à identifier la plupart des objets, mais il peut commettre quelques erreurs sur les éléments les plus petits. Par conséquent, il est préférable de ranger tous les jouets de vos enfants et les câbles qui peuvent traîner pour un nettoyage optimal.
✅ Les points forts
- Une puissance d’aspiration de 18 000 Pa
- Un patin extensible pour atteindre les coins et les plinthes
- Une station d'entretien entièrement automatisée
❌ Les limites
- Un niveau sonore important qui peut déranger
- Une détection parfois imprécise des objets
L’Ecovacs T80 Omni s’adresse principalement aux personnes disposant d’un intérieur relativement grand parce qu’il possède une batterie généreuse. Néanmoins, avec cette promotion, il pourrait convenir à tout le monde puisque les concurrents avec autant de qualités et un prix inférieur à 400 euros ne sont pas nombreux.
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