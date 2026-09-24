Pendant la French Week, Amazon accorde aux membres Prime un code de réduction qui ramène le Logitech G915 X Lightspeed TKL à 124,99 €. Ce clavier gaming sans fil au format compact mérite l’examen, à condition de savoir ce qu’impliquent ses switchs GL Clicky.
Le G915 X Lightspeed TKL reprend la recette du G915 lancé en 2019 : un clavier mécanique à profil bas, habillé d’aluminium et privé de pavé numérique. Logitech y corrige plusieurs reproches adressés à son aîné, avec des touches en PBT, un port USB-C et des switchs retravaillés. Il est affiché à 124,99 € au lieu de 179,95 € sur Amazon une fois le code FRPRIME15 saisi, réservé aux membres Prime et valable jusqu’au 28 septembre. La version concernée embarque des switchs GL Clicky et une disposition AZERTY. Elle s’adresse aux joueurs qui veulent un clavier discret sur le bureau, mais pas forcément discret à l’oreille.
Le Logitech G915 X Lightspeed TKL passe à 124,99 € au lieu de 179,95 € sur Amazon, avec le code FRPRIME15 réservé aux membres Prime.
Pourquoi choisir le Logitech G915 X Lightspeed TKL ?
- Un format qui libère le bureau : sans pavé numérique et épais de seulement 22,6 mm, il rend à la souris l’espace que réclament les jeux de tir, tout en gardant un encombrement modeste sur un bureau partagé.
- Trois façons de se connecter : le récepteur Lightspeed 2,4 GHz sert au jeu, le Bluetooth aux usages secondaires, et le câble USB-C permet de continuer à jouer pendant la recharge.
- Une endurance qui dépend de vous : Logitech annonce environ 42 heures avec le rétroéclairage à fond, 100 heures à mi-intensité et jusqu’à 1 000 heures éclairage coupé.
Un clavier taillé pour le jeu nerveux, à l’aise au bureau
Les switchs GL à profil bas offrent une course totale de 3,2 mm et déclenchent dès 1,3 mm, sous une force de 45 g. Dans un jeu de tir ou un MOBA, cette course courte réduit le trajet du doigt entre deux commandes. La molette métallique de volume, les touches multimédia et un bouton de mode jeu dédié évitent de quitter la partie pour ajuster quoi que ce soit. Dans le logiciel G HUB, la fonction KEYCONTROL permet en outre d’attribuer jusqu’à 15 fonctions à une même touche.
Ce modèle vise d’abord le joueur sur PC qui alterne parties et journées de travail sur la même machine, et qui tient à un bureau dégagé. Le Bluetooth permet de le relier à un second appareil sans passer par le récepteur. En revanche, la version GL Clicky produit un clic audible à chaque frappe : en open space, dans un logement partagé ou en appel vocal, les variantes tactile ou linéaire seront plus discrètes. Ceux qui saisissent beaucoup de chiffres regretteront aussi l’absence de pavé numérique.
Plus cossu que le G515, sans les switchs magnétiques du moment
Le G515 Lightspeed TKL, que nous avions testé lors de son lancement à 149 €, partage les mêmes switchs GL et un format voisin. Le G915 X s’en distingue par sa plaque en aluminium, sa molette de volume et une autonomie annoncée de 42 heures rétroéclairage au maximum, contre 25 heures pour le G515 dans notre test. À 124,99 €, il passe même sous le prix de lancement de son petit frère. Il ne propose pas, en revanche, les switchs magnétiques à effet Hall que plusieurs concurrents adoptent : notre comparatif des meilleurs claviers gamer vous aidera à situer ces alternatives.
✅ Les points forts
- Format TKL ultra-plat de 22,6 mm avec plaque en aluminium
- Touches en PBT double injection, plus résistantes que l’ABS du premier G915
- Triple connexion Lightspeed, Bluetooth et USB-C
- Jusqu’à 1 000 heures d’autonomie sans rétroéclairage
- Molette de volume et touches multimédia dédiées
❌ Les limites
- Switchs GL Clicky bruyants, peu adaptés aux espaces partagés
- Environ 42 heures seulement avec le rétroéclairage au maximum
- Ni pavé numérique, ni switchs à effet Hall
- Profil bas qui demande un temps d’adaptation
Pensez à saisir le code FRPRIME15 avant le 28 septembre : c’est lui qui ramène le Logitech G915 X TKL à 124,99 € pour les membres Prime.
À 124,99 €, le G915 X Lightspeed TKL devient un clavier premium plus abordable pour qui joue sur PC et manque de place sur son bureau. Il réunit un châssis en aluminium, des touches en PBT et une connexion sans fil Lightspeed dans un format sans pavé numérique. Les faiblesses de durabilité reprochées au premier G915 ont été traitées. La remise de près de 55 € sur le prix barré dépend toutefois du code et d’un abonnement Prime actif.
Si vous tapez tard le soir à côté d’une personne qui dort, ou si vous enchaînez les visioconférences, la version Clicky risque de vite vous agacer. Même chose si vous tenez aux switchs magnétiques ou à un pavé numérique. Pour les autres, c’est l’occasion de passer à un clavier sans fil haut de gamme sans payer le prix fort. Vérifiez simplement que le code s’applique bien au panier avant de valider.
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