Les switchs GL à profil bas offrent une course totale de 3,2 mm et déclenchent dès 1,3 mm, sous une force de 45 g. Dans un jeu de tir ou un MOBA, cette course courte réduit le trajet du doigt entre deux commandes. La molette métallique de volume, les touches multimédia et un bouton de mode jeu dédié évitent de quitter la partie pour ajuster quoi que ce soit. Dans le logiciel G HUB, la fonction KEYCONTROL permet en outre d’attribuer jusqu’à 15 fonctions à une même touche.

Ce modèle vise d’abord le joueur sur PC qui alterne parties et journées de travail sur la même machine, et qui tient à un bureau dégagé. Le Bluetooth permet de le relier à un second appareil sans passer par le récepteur. En revanche, la version GL Clicky produit un clic audible à chaque frappe : en open space, dans un logement partagé ou en appel vocal, les variantes tactile ou linéaire seront plus discrètes. Ceux qui saisissent beaucoup de chiffres regretteront aussi l’absence de pavé numérique.