Cette ASUS ROG Strix B860-I s’adapte aux PC qui s'orientent vers le gaming et les tâches créatives. Preuve en est, la présence du Socket Intel LGA 1851 qui permet d’accueillir les différents processeurs de la série Intel Core Ultra Series 2. Parmi eux, on compte l’Intel Core Ultra Series 7. Côté RAM, la carte mère est compatible avec la DDR5. Elle peut ainsi accueillir les slots de RAM compatibles.

À pleine puissance, la carte mère devrait continuer d’offrir de bonnes performances puisqu’un système de refroidissement a été intégré, composé de dissipateurs thermiques et de pads thermiques à haute conductivité.

Enfin, elle est compatible avec le Wi-Fi 7. Par ailleurs, une fonctionnalité nommée Traffic Monitor d’Armoury Crate est présente. Depuis le PC, vous pourrez changer de canal pour passer sur un canal Wi-Fi moins encombré.