L’Asus ROG Strix B860-I est une carte mère complète avec un Socket Intel LGA 1851 pour les processeurs Intel Ultra et une compatibilité avec la DDR5. Le tout est proposé à 199,99 euros sur Amazon.
À cause de l’inflation de la RAM, les prix des composants pour PC ne cessent de grimper. Par conséquent, lorsqu’il y a une bonne affaire à faire, il ne faut pas laisser passer cette opportunité. C’est justement ce que propose Amazon puisque l’Asus ROG Strix B860-I passe sous les 200 euros si vous rentrez le code FRPRIME15.
Pourquoi choisir l’ASUS ROG Strix B860-I ?
- Pour le Socket Intel LGA 1851 : Cette carte mère est compatible avec les processeurs Intel Core Ultra Series 2 pour obtenir un ordinateur performant en jeu.
- Une connectique complète : Elle possède plusieurs ports USB pour connecter des disques durs. Un Thunderbolt 4 est aussi présent et la carte mère est compatible avec le Wi-Fi 7.
- Compatible avec la DDR5 : Toujours pour un gain de performances, l’appareil peut accueillir des slots de RAM compatibles avec la DDR5.
Adapté aux configurations les plus gourmandes
Cette ASUS ROG Strix B860-I s’adapte aux PC qui s'orientent vers le gaming et les tâches créatives. Preuve en est, la présence du Socket Intel LGA 1851 qui permet d’accueillir les différents processeurs de la série Intel Core Ultra Series 2. Parmi eux, on compte l’Intel Core Ultra Series 7. Côté RAM, la carte mère est compatible avec la DDR5. Elle peut ainsi accueillir les slots de RAM compatibles.
À pleine puissance, la carte mère devrait continuer d’offrir de bonnes performances puisqu’un système de refroidissement a été intégré, composé de dissipateurs thermiques et de pads thermiques à haute conductivité.
Enfin, elle est compatible avec le Wi-Fi 7. Par ailleurs, une fonctionnalité nommée Traffic Monitor d’Armoury Crate est présente. Depuis le PC, vous pourrez changer de canal pour passer sur un canal Wi-Fi moins encombré.
Une finition à revoir
La connectique présente une multitude de ports USB, mais on retrouve surtout une multitude de ports USB 2.0 et d’USB 3.2 Gen 1. Seulement un port USB est de type Gen 2x2 ou Gen 2. Par conséquent, si vous souhaitez connecter plusieurs disques durs, la vitesse de transfert de données peut être lente dans certaines circonstances.
Enfin, le slot PCIe 5.0 présente des avantages et des inconvénients. Asus opte pour un système d’inclinaison pour facilement retirer la carte graphique. Ainsi, il n’y a pas de loquet à manipuler, ce qui aurait pu endommager le système sur le long terme. Par ailleurs, il faudra surveiller que les soudures ne faiblissent pas après plusieurs années si vous insérez une carte RTX récente qui présente souvent un poids supérieur à deux kilos.
✅ Les points forts
- Compatible avec la DDR5
- Compatible avec les Intel Core Ultra Series 2
- La prise en charge du Wi-Fi 7
❌ Les limites
- Une offre USB qui n’est plus dans l’ère du temps
- Un slot PCle 5.0 qui peut s’avérer léger
Au lieu de l’acheter à 229,99 euros, vous pouvez découvrir l’Asus ROG Strix B860-I à 199,99 euros sur Amazon
Cette Asus ROG Strix B860-I s’adresse donc aux gamers qui recherchent une carte mère compacte qui permet de jouer dans de bonnes conditions. La mission est remplie ici par Asus qui propose un produit pour accueillir les meilleurs processeurs d’Intel et les slots RAM de dernière génération.
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