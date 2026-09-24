Pour la course à pied, la Galaxy Watch8 associe un GPS double fréquence L1 et L5 à un coach qui évalue votre VMA avant de proposer des séances adaptées. Dans notre test de la Galaxy Watch 8, le tracé GPS s’est montré tout à fait correct et le coach a suggéré des parcours pour travailler l’endurance. La nuit, le coach sommeil prend le relais pour recommander vos horaires de coucher et de lever. Avec 30 grammes sur la balance en 40 mm, la montre reste discrète au poignet, au lit comme à l’entraînement.

Ce modèle s’adresse aux possesseurs d’un smartphone Android, et plus encore d’un Galaxy : certaines fonctions comme l’ECG passent par l’application Samsung Health Monitor. Les propriétaires d’iPhone n’ont pas leur place ici, la montre n’étant pas compatible iOS. En version Bluetooth, Gemini exige aussi que le téléphone reste à proximité, ce qui en limite l’usage lors d’un footing sans smartphone. Enfin, notre test relève à peine deux jours d’endurance : si la recharge quasi quotidienne vous rebute, regardez ailleurs.