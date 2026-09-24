Plus d’un an après sa sortie, la Galaxy Watch8 occupe toujours la première place de notre comparatif des montres connectées. Sur Amazon, sa version 40 mm Bluetooth en coloris graphite descend à 214,99 € pour les membres Prime, avec un chargeur secteur de 25 W dans la boîte.

© clubic
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Samsung a fait de la Galaxy Watch8 sa montre de référence sous Android, avec un boîtier en aluminium de 8,6 mm d’épaisseur, un écran AMOLED de 1,34 pouce et l’assistant Gemini au poignet. La version 40 mm Bluetooth en coloris graphite est affichée à 229,99 € sur Amazon, qui la vend et l’expédie. Le code FRPRIME15, réservé aux membres Prime, retire 15 € supplémentaires et ramène la facture à 214,99 €, soit 165 € de moins que son prix barré de 379,99 €. Le pack inclut aussi un chargeur secteur rapide de 25 W. Elle vise d’abord les utilisateurs Android qui veulent suivre leurs séances et leur sommeil sans passer par une montre de sport spécialisée.

La Samsung Galaxy Watch8 40 mm Bluetooth passe à 214,99 € au lieu de 379,99 € chez Amazon, une fois le code FRPRIME15 appliqué avec un compte Prime.

Découvrir l'offre !

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Watch8 ?

  • Deux coachs IA au poignet : le coach running calcule votre VMA puis propose des parcours, fractionnés ou non, pour faire progresser votre endurance. Le coach sommeil suggère une heure de coucher et de lever à partir de vos habitudes.
  • Un écran taillé pour l’extérieur : la dalle AMOLED de 438 x 438 pixels grimpe à 3 000 nits et se protège derrière un verre saphir. De quoi consulter une allure ou une notification en plein jour dans de bonnes conditions.
  • Un suivi santé très complet : fréquence cardiaque, ECG, tension artérielle, SpO2, composition corporelle et un indice antioxydant mesuré au pouce, une première toutes marques confondues selon notre test.

Du fractionné au réveil, une montre pensée pour les journées actives

Pour la course à pied, la Galaxy Watch8 associe un GPS double fréquence L1 et L5 à un coach qui évalue votre VMA avant de proposer des séances adaptées. Dans notre test de la Galaxy Watch 8, le tracé GPS s’est montré tout à fait correct et le coach a suggéré des parcours pour travailler l’endurance. La nuit, le coach sommeil prend le relais pour recommander vos horaires de coucher et de lever. Avec 30 grammes sur la balance en 40 mm, la montre reste discrète au poignet, au lit comme à l’entraînement.

Ce modèle s’adresse aux possesseurs d’un smartphone Android, et plus encore d’un Galaxy : certaines fonctions comme l’ECG passent par l’application Samsung Health Monitor. Les propriétaires d’iPhone n’ont pas leur place ici, la montre n’étant pas compatible iOS. En version Bluetooth, Gemini exige aussi que le téléphone reste à proximité, ce qui en limite l’usage lors d’un footing sans smartphone. Enfin, notre test relève à peine deux jours d’endurance : si la recharge quasi quotidienne vous rebute, regardez ailleurs.

Face à Apple et Huawei, un choix qui dépend de votre smartphone

La Galaxy Watch8 occupe la première place de notre comparatif des meilleures montres connectées, devant l’Apple Watch Ultra 3 et la Huawei Watch GT 7 Pro. Elle n’offre pourtant pas tout : la Huawei tient de 15 à 21 jours quand la Samsung réclame son chargeur presque quotidiennement, et l’Apple Watch reste le passage obligé sous iPhone. Ce qu’elle apporte, c’est Gemini au poignet, un suivi santé très complet et un écran particulièrement lumineux. À 214,99 €, elle passe aussi sous le prix d’environ 229 € indiqué dans notre guide.

✅ Les points forts

  • Coachs IA dédiés à la course à pied et au sommeil
  • Écran AMOLED de 3 000 nits protégé par un verre saphir
  • 30 grammes et 8,6 mm d’épaisseur en version 40 mm
  • Suivi santé complet, ECG et indice antioxydant compris
  • Chargeur secteur rapide de 25 W inclus dans le pack Amazon

❌ Les limites

  • Autonomie d’à peine deux jours et recharge complète de plus de deux heures
  • Incompatible avec l’iPhone, ECG lié à l’écosystème Samsung
  • Gemini dépend du smartphone sur la version Bluetooth
  • Anciens bracelets Galaxy Watch incompatibles avec la nouvelle attache

La remise de 15 € n’est accordée qu’avec le code FRPRIME15 et un abonnement Prime : vérifiez qu’elle apparaît bien au panier avant de valider votre Galaxy Watch8.

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À 214,99 €, la Galaxy Watch8 se négocie sous le prix de référence de notre comparatif, alors qu’elle en occupe toujours la tête. L’équilibre entre ce qu’elle mesure, la qualité de son écran et sa légèreté devient très cohérent pour un utilisateur Android. Reste une condition à ne pas oublier : sans abonnement Prime, le prix remonte à 229,99 €.

Si vous courez régulièrement, cherchez à mieux dormir ou voulez simplement une montre complète pour accompagner un smartphone Galaxy, l’offre mérite votre attention. Les propriétaires d’iPhone, eux, n’ont rien à gagner ici, et ceux qui veulent tenir plus d’une semaine entre deux charges seront mieux servis par une Huawei. Pour les autres, c’est l’occasion de s’équiper de la montre qui mène notre comparatif pour moins de 215 €.

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