Lorsque la Nintendo Switch était sortie, Nintendo avait opté pour une machine bicolore avec des Joy-Con noirs et rouges, déclinés depuis en une multitude de coloris. Pour sa deuxième génération, la marque japonaise a été plus sobre en partant sur le coloris noir. Néanmoins, la firme nippone n’a pas oublié sa première console puisque des touches de noir et de rouge sont insérées sous les joysticks.

Les Joy-Con sont l'une des principales nouveautés de cette Nintendo Switch 2. Alors qu’il fallait les coulisser pour les attacher à la console sur la première génération, ici ils sont magnétiques, offrant un résultat plus intuitif et surtout plus robuste.

Autre amélioration : l’écran. Si l’OLED n’est toujours pas de la partie même si une Nintendo Switch 2 OLED est dans les cartons, Nintendo a amélioré son écran. D’abord, il est plus grand puisque l’on passe sur une dalle LCD de 7,9 pouces contre seulement 7 pouces pour la version OLED de la Switch. Mieux encore, l’écran de la Switch 2 grimpe à 120 Hz, mais il reste toujours en 720p. La compatibilité avec le HDR10 et la VRR est aussi appréciable pour une expérience plus fluide.