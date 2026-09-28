Si le prix de la Nintendo Switch 2 est conséquent, Amazon essaie d’adoucir la facture en retirant 10 % sur le prix de la console. Ainsi, vous aurez entre vos mains le dernier cru de Nintendo qui reste toujours polyvalent tout en s’offrant des performances accrues.
Avec la Nintendo Switch 2, la marque japonaise ne change pas une formule qui s'était avérée particulièrement convaincante avec la Switch 1, mais préfère la peaufiner.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
- Une nouvelle version plus intuitive : Nintendo a revu la manière de fixer ses Joy-Con en optant pour un format magnétique qui s’avère plus facile à attacher et plus robuste.
- Un écran plus grand et plus abouti : Toujours pas d’OLED, mais un écran plus grand avec un taux de rafraîchissement plus élevé et la compatibilité avec le 120 Hz, c’est ce que propose Nintendo sur cette Switch 2.
- Un catalogue attractif : Nintendo sait comment séduire ses joueurs et a ainsi proposé un catalogue fourni dès la sortie avec une nouvelle édition de Mario Kart, un remake de Zelda qui ne va pas tarder à voir le jour ainsi qu’une nouvelle génération Pokémon qui sortira en 2027.
Nintendo fait le choix de la sobriété
Lorsque la Nintendo Switch était sortie, Nintendo avait opté pour une machine bicolore avec des Joy-Con noirs et rouges, déclinés depuis en une multitude de coloris. Pour sa deuxième génération, la marque japonaise a été plus sobre en partant sur le coloris noir. Néanmoins, la firme nippone n’a pas oublié sa première console puisque des touches de noir et de rouge sont insérées sous les joysticks.
Les Joy-Con sont l'une des principales nouveautés de cette Nintendo Switch 2. Alors qu’il fallait les coulisser pour les attacher à la console sur la première génération, ici ils sont magnétiques, offrant un résultat plus intuitif et surtout plus robuste.
Autre amélioration : l’écran. Si l’OLED n’est toujours pas de la partie même si une Nintendo Switch 2 OLED est dans les cartons, Nintendo a amélioré son écran. D’abord, il est plus grand puisque l’on passe sur une dalle LCD de 7,9 pouces contre seulement 7 pouces pour la version OLED de la Switch. Mieux encore, l’écran de la Switch 2 grimpe à 120 Hz, mais il reste toujours en 720p. La compatibilité avec le HDR10 et la VRR est aussi appréciable pour une expérience plus fluide.
La Nintendo Switch définitivement reléguée aux oubliettes ?
Contrairement à Sony et Microsoft, Nintendo a vite fermé le chapitre de la Nintendo Switch. Les exclusivités sur la Switch 2 sont rapidement apparues à l’image de la sortie de Pokopia, un spin-off de la licence Pokémon. Dès lors, Nintendo semble avoir oublié sa Switch 1 puisque le remake de Zelda : Ocarina of Time sera exclusif à la Switch 2, tout comme les prochains jeux Pokémon qui sortiront dans un an.
Mieux encore, la Nintendo Switch 2 s’offre un gain de puissance, ce qui lui a permis d’accueillir des jeux plus gourmands en ressources comme Cyberpunk 2077. Pour définitivement ranger la Nintendo Switch dans votre placard, la nouvelle venue est rétrocompatible pour accueillir les jeux de la première génération.
Une question vient logiquement se poser : quels sont les arguments de la Nintendo Switch ? Pour commencer, le prix. Malgré cette offre d’Amazon, la Nintendo Switch 2 est toujours disponible pour plus de 400 euros alors que la Nintendo Switch est bradée par la marque japonaise et est passée sous les 200 euros. L’occasion de jouer à quelques jeux intéressants comme Mario Kart 8 Deluxe et les deux derniers The Legend of Zelda acclamés par la critique.
✅ Les points forts
- Un design revu qui gagne en sobriété
- Un écran plus grand et plus fluide
- La rétrocompatibilité
❌ Les limites
- Toujours pas de HDR sur la partie portable
- Une autonomie en baisse
Sur Amazon, la Nintendo Switch 2 est disponible pour 419 euros au lieu de 469,99 euros
La Nintendo Switch 2 constitue une véritable amélioration par rapport à la Nintendo Switch. La prise en main est plus confortable, l’écran est de meilleure qualité et les performances sont accrues. Seule l’autonomie fait tache puisqu’elle tient moins de sept heures en une seule charge.
Évidemment, les limites de la console sont déjà connues et elle ne risque pas de faire de l’ombre à la PlayStation et à la Xbox Series X/S. L’objectif de Nintendo n’est cependant pas de proposer un monstre de puissance, mais une console polyvalente pour jouer chez soi ou dans l’avion.
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