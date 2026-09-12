La Switch 2 n’en est qu’au début de sa carrière que les regards se tournent déjà vers sa future déclinaison OLED. Samsung serait en première ligne pour fournir les dalles, mais il ne faudrait pas s’attendre à une commercialisation avant plusieurs années.
Bien qu’elle semble avoir été commercialisée il y a quelques mois seulement, la Nintendo Switch 2 a déjà fêté son premier anniversaire en juin dernier, et prépare sereinement son avenir. Selon plusieurs indiscrétions relayées cet été (notamment par WCCFTech), Samsung travaillerait avec Nintendo sur une future version équipée d’un écran OLED, dans la continuité de ce qui avait été proposé avec la première Switch en 2021.
Si le fabricant japonais n’a évidemment rien confirmé, cette évolution paraît logique. D’autant que Nintendo poursuit déjà la transition entre les deux générations de consoles, puisque la firme a lancé la production d’une nouvelle version européenne de la Switch 2, dotée notamment d’une batterie remplaçable afin de répondre aux nouvelles exigences de l’Union européenne.
Dans le même temps, la Switch de première génération va progressivement tirer sa révérence, laissant toute la place à sa remplaçante.
Samsung à nouveau en pole position pour la future Switch 2 OLED
D’après diverses rumeurs, Samsung Display sera à nouveau le partenaire privilégié de Nintendo pour produire les écrans OLED destinés à une future révision de la Switch 2, comme cela fut le cas de la première génération.
Le calendrier évoqué reste toutefois relativement lointain. La console ne serait pas attendue avant la fin de l’année 2027, voire le début de l’année 2028, soit environ trois ans après le lancement de la Switch 2 actuelle. Un rythme qui rappelle d’ailleurs celui adopté par Nintendo avec la première génération. Lancée en 2017, la Switch avait accueilli sa déclinaison OLED quatre ans plus tard.
À ce stade, aucune caractéristique technique supplémentaire n’a filtré. Impossible donc de savoir si Nintendo profitera de cette révision pour revoir d’autres éléments de la machine (comme ce fut le cas en 2021) ou si l’écran constituera la principale nouveauté.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Pourquoi l’OLED reste un argument de poids
Si cette rumeur suscite autant d’intérêt, c’est parce que la technologie OLED transforme indiscutablement l’expérience de jeu, y compris sur une console à tendance portable.
Contrairement à une dalle LCD traditionnelle, un écran OLED est capable d’éteindre individuellement chacun de ses pixels, et de ce fait, les noirs apparaissent véritablement noirs, sans effet de grisâtre lié au rétroéclairage, tandis que le contraste gagne nettement en profondeur. Les couleurs se montrent également plus éclatantes et les scènes sombres profitent d’un niveau de détail souvent largement supérieur.
La première Switch OLED avait déjà largement démontré les bénéfices de cette technologie, sans modifier pour autant les performances de la console.
Si les rumeurs se confirment, le fabricant pourrait une nouvelle fois miser sur une évolution de l’affichage pour relancer l’intérêt autour de sa console en milieu de cycle. D’ici là, les possesseurs de la Switch 2 devront se contenter de la dalle LCD 1080p actuelle, en attendant que Samsung et Nintendo lèvent enfin le voile sur cette très probable version OLED. Rappelons que la console a d’ailleurs vu son prix augmenter de 30€ en Europe il y a peu de temps.