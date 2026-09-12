Si le fabricant japonais n’a évidemment rien confirmé, cette évolution paraît logique. D’autant que Nintendo poursuit déjà la transition entre les deux générations de consoles, puisque la firme a lancé la production d’une nouvelle version européenne de la Switch 2, dotée notamment d’une batterie remplaçable afin de répondre aux nouvelles exigences de l’Union européenne.

Dans le même temps, la Switch de première génération va progressivement tirer sa révérence, laissant toute la place à sa remplaçante.