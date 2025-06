La T239, c'est son nom, propulse la console vers une toute nouvelle génération de performances. Dotée d’un GPU Ampere, elle peut atteindre jusqu’à 3 TeraFLOPS en mode TV, avec ray tracing, HDR et technologie DLSS pour des graphismes plus fluides et réalistes. Elle embarque également un processeur 8 cœurs, 12 Go de RAM ultra-rapide et 256 Go de stockage.