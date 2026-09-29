Le Create Windcalm S réunit un moteur DC, un éclairage LED à trois températures et un pilotage en Wi-Fi sur 112 cm d’envergure. Sa fonction hiver lui trouve un rôle dès l’allumage du chauffage, ce qui change la façon de juger un ventilateur acheté fin septembre.
Acheter un ventilateur à l’automne peut sembler à contretemps. C’est pourtant le moment où l’on installe un appareil de plafond sans se presser, avant que les premières chaleurs ne transforment la pose en urgence. Pendant les Jours Flash Prime, Amazon propose le Create Windcalm S en version Wi-Fi avec éclairage à 89,95 € contre un prix conseillé de 105,95 €, soit 16 € d’économie.
Ce modèle de 112 cm vise les petites pièces, jusqu’à 10 m² selon le fabricant. Il s’adresse à ceux qui veulent un ventilateur et un plafonnier au même endroit, pilotables depuis le lit comme depuis le téléphone.
Le ventilateur de plafond Create Windcalm S, en version Wi-Fi avec éclairage, est affiché à 89,95 € au lieu de 105,95 € sur Amazon pendant les Jours Flash Prime.
Pourquoi choisir le Create Windcalm S ?
- Un appareil utile toute l’année : La fonction été-hiver inverse le sens de rotation des pales. En hiver, le flux redistribue dans la pièce l’air chaud du chauffage accumulé au plafond, ce qui donne un rôle à l’appareil bien avant l’été prochain.
- Deux façons de le commander : La télécommande fournie gère les six vitesses, la lumière et la minuterie. Le Wi-Fi ajoute le pilotage depuis l’application Create, pratique pour lancer la ventilation avant d’entrer dans la pièce.
- Un plafonnier intégré : Son kit LED propose trois températures de couleur, de 2 700 à 4 000 K selon Create. Il peut donc prendre la place du luminaire existant sans ajouter de lampe dans la pièce.
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Une chambre ou un bureau, pas un séjour
Avec son moteur DC de 40 W et ses six vitesses, le Windcalm S fait varier son débit de 82 à 180 m³/min d’après la fiche Create. La fiche annonce 50 dB, sans préciser à quelle vitesse : pour une chambre, les réglages bas sont ceux à privilégier. La minuterie, réglable de 1 à 4 heures selon Amazon, coupe l’appareil une fois endormi. Ses trois pales en ABS, certifiées IP44, sont données par le fabricant pour un usage intérieur comme extérieur.
Il vise d’abord une chambre, une chambre d’enfant ou un bureau à domicile de 10 m² au plus. Au-delà, Create oriente vers le Windcalm M de 132 cm, prévu pour 10 à 25 m², ou le L de 152 cm. Le modèle convient mal aux plafonds en pente, que sa fiche déclare incompatibles, et sa hauteur n’est pas réglable. Il demande enfin un raccordement électrique au plafond : si l’exercice vous intimide, prévoyez l’intervention d’un électricien.
Plutôt qu’un ventilateur sur pied ?
Face à un ventilateur sur pied ou colonne, le Windcalm S libère le sol et fait office d’éclairage, mais il se fixe une fois pour toutes et ne suit pas d’une pièce à l’autre. Il ne refroidit pas l’air non plus : comme tout ventilateur, il le brasse, ce qui ne remplace pas un climatiseur pendant une canicule. Si percer ou raccorder le plafond est exclu chez vous, notre comparatif des meilleurs ventilateurs recense des modèles sur pied, colonne ou sans pales, comme le Rowenta Turbo Silence Extreme ou le Dyson Cool AM07.
✅ Les points forts
- Fonction été-hiver qui lui donne un usage dès cet automne
- Pilotage par télécommande ou par application en Wi-Fi
- Éclairage LED intégré à trois températures de couleur
- Moteur DC de 40 W et six vitesses
- Pales légères en ABS, certifiées IP44
❌ Les limites
- Dimensionné pour les pièces de 10 m² au plus
- Intensité lumineuse non réglable, selon la fiche Amazon
- Incompatible avec les plafonds en pente, hauteur fixe
- Raccordement électrique au plafond à prévoir
Le Windcalm S existe en plusieurs coloris et versions sur la même fiche Amazon : vérifiez que celle affichée à 89,95 € est bien la blanche effet bois clair, avec Wi-Fi et éclairage.
À 89,95 €, le Create Windcalm S réunit pour 16 € de moins un ventilateur, un plafonnier et une commande connectée, une combinaison cohérente pour une petite pièce. Son intérêt ne dépend pas de la météo : le mode hiver l’occupe dès l’allumage du chauffage, et il sera déjà en place quand les températures remonteront. La remise reste modeste, calculée sur un prix conseillé plutôt que sur un historique de prix.
Il s’adresse à ceux qui équipent une chambre ou un bureau de 10 m² ou moins, sous un plafond droit. Pour un séjour, les tailles M ou L seront plus adaptées, et dans un logement où percer le plafond est exclu, un modèle sur pied reste la solution la plus simple. Avant de commander, mesurez la pièce et vérifiez votre plafond : ces deux points, plus que la remise, diront si ce Windcalm S vous convient.
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