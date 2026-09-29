Avec son moteur DC de 40 W et ses six vitesses, le Windcalm S fait varier son débit de 82 à 180 m³/min d’après la fiche Create. La fiche annonce 50 dB, sans préciser à quelle vitesse : pour une chambre, les réglages bas sont ceux à privilégier. La minuterie, réglable de 1 à 4 heures selon Amazon, coupe l’appareil une fois endormi. Ses trois pales en ABS, certifiées IP44, sont données par le fabricant pour un usage intérieur comme extérieur.

Il vise d’abord une chambre, une chambre d’enfant ou un bureau à domicile de 10 m² au plus. Au-delà, Create oriente vers le Windcalm M de 132 cm, prévu pour 10 à 25 m², ou le L de 152 cm. Le modèle convient mal aux plafonds en pente, que sa fiche déclare incompatibles, et sa hauteur n’est pas réglable. Il demande enfin un raccordement électrique au plafond : si l’exercice vous intimide, prévoyez l’intervention d’un électricien.