Cet écran PC, c’est le Medion P52424, un moniteur de 23,8 pouces cadencé à 100 Hz et présenté comme une solution économique pour la bureautique avec multimédia occasionnel, bradé à 49,95 euros au lieu de 119,95 euros sur Amazon.
Avec cette offre, vous avez un écran PC principalement dédié à la bureautique mais qui permet aussi un usage multimédia occasionnel, avec un peu de gaming puisqu’il peut afficher jusqu’à 100 Hz. Sa surface de 24 pouces dont 23,8 pouces utiles est classique.
Pas de fonctions haut de gamme, pas de chichis, il va droit à l’essentiel à savoir afficher une image fluide. Et surtout : il ne coûte pas cher, avec l’offre Amazon jusqu’au 7 octobre 2026, vous l’avez avec une réduction de 58 %.
Pourquoi choisir le Medion P52424 (MD 20152) ?
- Difficile de trouver mieux pour 50 €, le prix de cet écran PC 24 pouces et 100 Hz est difficilement battable.
- Son taux de rafraîchissement de 100 Hz natif qui promet quand même une belle fluidité confortable pour naviguer, travailler et regarder des vidéos.
- Une dalle IPS 23,8 pouces Full HD avec de bons angles de vision et un rendu coloré correct.
Un écran de 24" et 100 Hz à moins de 50 €, on apprécie
Si vous êtes en train de remplacer votre matériel ou êtes en quête d’un écran PC basique (ou un écran secondaire pour votre setup), ce modèle Medion MD 20152 trouvera tout à fait sa place. Ce qui est particulièrement agréable c’est sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz qui se retrouve difficilement sur d’autres écrans de ce prix. Même si pour en profiter, il faudra prioriser le DisplayPort 1.2 de l’écran, le HDMI 1.4 ayant un peu plus de mal à se stabiliser. Il faut noter qu’il n’y a pas de haut-parleurs intégrés et que l’ergonomie n’est pas son fort : on peut uniquement l’incliner.
Un écran PC 24 pouces sans fioritures
On l’a dit et on le répète, cet écran 24 pouces Full HD se démarque de la concurrence du marché par son taux de rafraîchissement. C’est une bonne option pour moderniser votre configuration sans vous ruiner. Mais il faut garder en tête que ça reste une entrée de gamme donc vous n’avez pas un vrai bénéfice HDR, le temps de réponse tourne autour de 14 ms en GTG et l’ergonomie est minimale. Ça le place derrière des modèles plus élaborés pour le jeu ou les longues sessions, mais qui sont aussi plus chers.
✅ Les points forts
- Son prix attractif, difficile de faire mieux
- Le taux de rafraîchissement de 100 Hz natif
- La connectique complète pour le prix
- Quelques fonctions de confort visuel
❌ Les limites
- Pas de haut-parleurs intégrés
- Une ergonomie limitée
- Le HDR10 annoncé est surtout marketing puisque la luminosité et le contraste sont insuffisants pour un vrai bénéfice
- Le temps de réponse réel autour de 14 ms GTG
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Cette offre Amazon à 49,95 € permet de s’équiper pour pas cher avec un écran PC 24" et 100 Hz
Cet écran Medion de 24 pouces est clairement une bonne offre pour avoir un bon écran secondaire ou tertiaire, ou même principal à condition de ne pas avoir d’exigences techniques trop élevées. Certes, il propose un rafraîchissement à 100 Hz, mais il reste fait pour un usage familial multimédia basique.
Les joueurs réguliers et les utilisateurs exigeants en ergonomie n’y trouveront pas leur compte, mais pour le prix il ne faut clairement pas être exigeant. Pour en tirer vraiment le meilleur parti, assurez-vous que votre PC dispose d’un DisplayPort et si besoin, complétez avec un bras VESA pour améliorer sa position, vu qu’il ne propose pas une ergonomie poussée.
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