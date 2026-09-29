Avec cette offre, vous avez un écran PC principalement dédié à la bureautique mais qui permet aussi un usage multimédia occasionnel, avec un peu de gaming puisqu’il peut afficher jusqu’à 100 Hz. Sa surface de 24 pouces dont 23,8 pouces utiles est classique.

Pas de fonctions haut de gamme, pas de chichis, il va droit à l’essentiel à savoir afficher une image fluide. Et surtout : il ne coûte pas cher, avec l’offre Amazon jusqu’au 7 octobre 2026, vous l’avez avec une réduction de 58 %.