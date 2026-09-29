Quatre appareils vendus seuls passent sous leur précédent plus bas relevé par camelcamelcamel : la Kindle Colorsoft, la Kindle Scribe Colorsoft, le Fire TV Stick HD et la Ring Outdoor Camera Plus. Les pourcentages des packs, eux, se lisent avec recul, car leur référence additionne le prix de chaque appareil : le pack Blink Outdoor 4 + Mini 2K+ affiche -80 %, mais il ne coûte que 5 € de plus que la Blink Mini 2K+ vendue seule à 19,99 €. Toutes les baisses ne vont pas dans le même sens : la Kindle Scribe 64 Go de 2024, encore à 259,99 € lundi pendant la French Week, est remontée à 309,99 €, d'où son absence.

Les Ventes Flash Prime des 6 et 7 octobre seront réservés aux membres Prime, et rien ne garantit que ces appareils y seront moins chers. Pour les liseuses, l'écosystème compte autant que le prix : les Kindle restent attachées à la librairie d'Amazon, et notre comparatif des meilleures liseuses désigne la Kobo Clara Colour comme la meilleure liseuse couleur, une alternative compatible avec le format ePub.