Une semaine avant les Ventes Flash Prime des 6 et 7 octobre, Amazon baisse déjà le prix de ses propres appareils, des liseuses Kindle aux caméras Blink. Pour les modèles vendus seuls, nous avons vérifié dans l'historique des prix que la baisse est réelle, car le prix barré affiché par Amazon ne le dit pas toujours.
Amazon vient de lancer une vague de remises sur les appareils de ses marques : liseuses Kindle, clés Fire TV, écrans Echo Show, caméras et sonnettes Ring et Blink. Elle arrive avant les Ventes Flash Prime fixés aux 6 et 7 octobre et réservés aux membres Prime.
Nous avons retenu 15 offres, toutes vendues et expédiées par Amazon. Pour les appareils vendus seuls, le prix barré est celui qu'Amazon pratiquait encore la semaine dernière, d'après l'historique de camelcamelcamel. Pour les packs, c'est la référence affichée par Amazon : la somme des prix les plus bas de chaque appareil sur les 30 derniers jours.
Kindle, Fire TV, Echo, Ring et Blink : les 15 offres retenues
- Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 €
- Kindle Scribe Colorsoft 64 Go à 489,99 € au lieu de 699,99 €
- Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 64,99 €
- Blink Outdoor 4, 4 caméras + sonnette à 84,99 € au lieu de 344,98 €
- Blink Outdoor 2K+, 4 caméras + sonnette 2K+ à 107,99 € au lieu de 379,98 €
- Ring Outdoor Camera Plus (batterie) à 39,99 € au lieu de 89,99 €
- Blink Outdoor 4 + Blink Mini 2K+ à 24,99 € au lieu de 124,98 €
- Blink Outdoor 4 + sonnette 2K+ à 24,99 € au lieu de 149,98 €
- Ring Battery Video Doorbell + Indoor Camera à 49,99 € au lieu de 149,98 €
- Echo Show 8 (2025) + Ring sonnette à 164,99 € au lieu de 299,98 €
- Echo Show 11 + Ring sonnette à 184,99 € au lieu de 299,98 €
- Kindle Scribe 32 Go (2025) à 364,99 € au lieu de 519,99 €
- Ring Indoor Camera Plus à 29,99 € au lieu de 59,99 €
- Ring sonnette Pro 4K + Indoor Cam Plus à 149,99 € au lieu de 309,98 €
- Ring Outdoor Camera batterie ×4 + Indoor Camera (2e gén.) à 109,99 € au lieu de 369,95 €
Lecture, salon, sécurité : six offres à regarder de près
Ces 15 offres ne visent pas le même besoin. Nous en avons isolé six, une ou deux par usage, avec ce qu'il faut savoir avant l'achat, en particulier les abonnements que réclament certaines fonctions des caméras et sonnettes.
- Kindle Colorsoft 16 Go : sa dalle couleur de 7 pouces affiche 300 ppp en noir et blanc et 150 ppp en couleur, avec une certification IPX8 et jusqu'à 8 semaines d'autonomie annoncées. À 164,99 €, elle passe sous son précédent plus bas relevé par camelcamelcamel, 169,99 € en juin. Dans notre test de la Kindle Colorsoft Signature Edition, dont elle reprend l'écran, nous avions relevé très peu de rémanence et une vraie réactivité. Cette version renonce en revanche à la recharge sans fil, et le format 7 pouces reste étroit pour la BD.
- Kindle Scribe Colorsoft 64 Go : elle s'adresse à ceux qui annotent autant qu'ils lisent. Son écran couleur de 11 pouces s'accompagne d'un stylet premium fourni, qui ne se recharge pas, et elle importe des documents depuis Google Drive ou OneDrive. Nous ne l'avons pas testée, et 489,99 € reste une somme pour une liseuse, même 45 € sous son précédent plus bas de 534,99 €.
- Fire TV Stick HD : cette nouvelle génération passe sous Vega OS, avec Wi-Fi 6 et une alimentation par le port USB du téléviseur. Elle vise un téléviseur Full HD ou un écran secondaire : pas de 4K, ni Dolby Vision, ni Dolby Atmos, et l'installation d'applications hors de l'Amazon Appstore n'est plus possible.
- Blink Outdoor 4, 4 caméras + sonnette : quatre caméras 1080p au champ de vision de 143°, qui fonctionnent jusqu'à deux ans sur deux piles AA, plus une sonnette vidéo, pour 84,99 €. Vérifiez votre box avant d'acheter : ces caméras ne se connectent qu'en Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ring Battery Video Doorbell + Indoor Camera : la sonnette filme en Retinal 2K avec un zoom jusqu'à 6x et une vision nocturne en couleur, et se recharge en USB-C. La caméra intérieure 1080p ajoute un cache qui bloque l'objectif et coupe le micro. Pour conserver les vidéos, jusqu'à 180 jours, il faut un abonnement Ring vendu séparément.
- Echo Show 8 (2025) + Ring sonnette : l'écran de 8,7 pouces affiche la vidéo de la sonnette dès qu'un visiteur se présente, et sert de hub pour la maison connectée. Amazon annonce un accès anticipé à Alexa+ ; lors de notre test de l'Echo Show 11 en janvier, l'assistant n'était pas encore disponible en France. Le pack avec l'Echo Show 11 coûte 20 € de plus.
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Des baisses réelles, mais pas toutes comparables
Quatre appareils vendus seuls passent sous leur précédent plus bas relevé par camelcamelcamel : la Kindle Colorsoft, la Kindle Scribe Colorsoft, le Fire TV Stick HD et la Ring Outdoor Camera Plus. Les pourcentages des packs, eux, se lisent avec recul, car leur référence additionne le prix de chaque appareil : le pack Blink Outdoor 4 + Mini 2K+ affiche -80 %, mais il ne coûte que 5 € de plus que la Blink Mini 2K+ vendue seule à 19,99 €. Toutes les baisses ne vont pas dans le même sens : la Kindle Scribe 64 Go de 2024, encore à 259,99 € lundi pendant la French Week, est remontée à 309,99 €, d'où son absence.
Les Ventes Flash Prime des 6 et 7 octobre seront réservés aux membres Prime, et rien ne garantit que ces appareils y seront moins chers. Pour les liseuses, l'écosystème compte autant que le prix : les Kindle restent attachées à la librairie d'Amazon, et notre comparatif des meilleures liseuses désigne la Kobo Clara Colour comme la meilleure liseuse couleur, une alternative compatible avec le format ePub.
Promos sur les appareils Amazon : vos questions
Faut-il un abonnement pour les caméras Blink et Ring ?
L'enregistrement des vidéos dans le cloud et les alertes spécifiques aux personnes passent par un abonnement Blink ou Ring, vendu séparément. Les packs Blink et Ring que nous détaillons plus haut incluent un essai gratuit de 30 jours.
Quand ont lieu les Ventes Flash Prime 2026 ?
Amazon les a fixés aux 6 et 7 octobre 2026. L'événement dure deux jours et reste réservé aux membres Prime.
Quelle différence entre la Kindle Colorsoft 16 Go et la Signature Edition ?
Les deux partagent le même écran couleur de 7 pouces. La Signature Edition ajoute la recharge sans fil et double le stockage, à 32 Go.