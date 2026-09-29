Amazon a fixé ses Jours Flash Prime aux 6 et 7 octobre 2026 : 48 heures d’offres réservées aux membres Prime. Le marchand n’a pas attendu le coup d’envoi pour ses propres appareils, dont les enceintes et écrans Echo, remisés depuis le 29 septembre. D’autres produits tech affichent eux aussi des baisses marquées, à commencer par les aspirateurs robots Roborock et Dreame.

Notre sélection réunit 20 offres : huit aspirateurs robots, un nettoyeur vapeur, de l’audio, de la maison connectée, et quelques produits moins attendus comme une batterie pour panneaux solaires ou des lunettes XR. Les remises vont de -5 % à -58 % et sont calculées à partir des prix barrés affichés par Amazon au moment de notre relevé. Une partie de ces remises anticipées peut être réservée aux membres Prime : la mention s’affiche alors sur la fiche produit.