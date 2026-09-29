Les Jours Flash Prime ne démarrent officiellement que le 6 octobre, mais Amazon a déjà baissé le prix d’une partie de son catalogue tech. Nous avons relevé 20 de ces offres anticipées, des aspirateurs robots Roborock et Dreame à la batterie solaire Anker, en distinguant les vraies baisses des remises symboliques.
Amazon a fixé ses Jours Flash Prime aux 6 et 7 octobre 2026 : 48 heures d’offres réservées aux membres Prime. Le marchand n’a pas attendu le coup d’envoi pour ses propres appareils, dont les enceintes et écrans Echo, remisés depuis le 29 septembre. D’autres produits tech affichent eux aussi des baisses marquées, à commencer par les aspirateurs robots Roborock et Dreame.
Notre sélection réunit 20 offres : huit aspirateurs robots, un nettoyeur vapeur, de l’audio, de la maison connectée, et quelques produits moins attendus comme une batterie pour panneaux solaires ou des lunettes XR. Les remises vont de -5 % à -58 % et sont calculées à partir des prix barrés affichés par Amazon au moment de notre relevé. Une partie de ces remises anticipées peut être réservée aux membres Prime : la mention s’affiche alors sur la fiche produit.
Les 20 meilleures offres tech avant les Jours Flash Prime
- Aspirateur robot Roborock Saros 20 Neo à 799 € au lieu de 1 299 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo S Pro Set à 379,99 € au lieu de 599,99 €
- Aspirateur robot Roborock Saros 20 Set à 939 € au lieu de 1 299 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo 2 Pro Set à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- Aspirateur robot Dreame L50s Pro Ultra-A à 579 € au lieu de 749 €
- Aspirateur robot Roborock Q10 S5+ à 229,99 € au lieu de 329,99 €
- Aspirateur robot Dreame X60 Pro Ultra Complete à 1 099 € au lieu de 1 299 €
- Aspirateur robot Dreame L40s Pro Ultra à 474 € au lieu de 499 €
- Manette Amazon Luna à 39,99 € au lieu de 49,99 €
- Batterie solaire Anker Solarbank 2 E1600 Plus à 579 € au lieu de 1 399 €
- Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 (pack Xplorer) à 399 € au lieu de 529 €
- Lunettes XR Viture Luma Pro à 369 € au lieu de 539 €
- Casque à réduction de bruit Edifier ES850NB à 94,99 € au lieu de 149,99 €
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 4K SE à 949,99 € au lieu de 1 199 €
- Écran de contrôle domotique Amazon Echo Hub à 89,99 € au lieu de 129,99 €
- Écran connecté Amazon Echo Show 11 à 154,99 € au lieu de 199,99 €
- Enceintes Edifier M90 à 219,99 € au lieu de 299 €
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 64,99 € au lieu de 84,99 €
- Nettoyeur vapeur et aspirateur laveur Roborock F25 Ultra à 479 € au lieu de 579 €
- SwitchBot Serrure Ultra à 179,99 € au lieu de 249,99 €
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Ce qui distingue six de ces offres
Huit des 20 offres concernent des aspirateurs robots, parfois de la même marque et à des prix proches, ce qui ne facilite pas le choix. Nous avons retenu six produits qui répondent à des besoins distincts, en nous appuyant sur notre test du Roborock Saros 20 et sur les fiches des fabricants. Pour chacun, nous indiquons à qui il s’adresse et ce qu’il faut savoir avant d'acheter.
- Roborock Saros 20 Neo : il reprend les 36 000 Pa d’aspiration et le châssis AdaptiLift 3.0 de la gamme Saros 20, capable de franchir des seuils à double niveau jusqu’à 8,8 cm, dans un robot de moins de 8 cm de haut qui se glisse sous les meubles bas. Sa station lave les serpillières à 100 °C. Le prix de 799 € n’est pas inédit : nous l’avions déjà relevé pendant les French Days.
- Roborock Saros 20 Set : c’est le Saros 20 que nous avons testé et noté 9/10. Nous avions apprécié son aspiration, efficace jusque sur les tapis épais, sa navigation précise et son application très complète. Le lavage reste un cran en dessous des meilleurs modèles, et les traces incrustées demandent parfois un second passage. Il coûte ici 140 € de plus que la version Neo.
- Dreame X60 Pro Ultra Complete : sa serpillière s’étend de 18 cm pour aller chercher la saleté dans les coins et au pied des meubles, un dispositif que nous avons trouvé réellement efficace lors de notre essai, noté 9/10. Le bras se fait en revanche entendre à chaque extension. Lancé à 1 499 €, il est aujourd’hui proposé à 1 099 € par plusieurs marchands : la remise de 15 % tient surtout au prix barré d’Amazon, pas à un plus bas inédit.
- Anker Solarbank 2 E1600 Plus : c’est la plus forte remise de la sélection, à -58 %. Cette batterie de 1,6 kWh, extensible jusqu'à 9,6 kWh, intègre un micro-onduleur et accepte jusqu'à 1 200 W de panneaux solaires sur deux entrées. Elle n’a pas de prise hors réseau, et la fiche Amazon ne mentionne aucun panneau : ils sont à prévoir à part si vous n’en possédez pas.
- Viture Luma Pro : ces lunettes XR affichent un écran virtuel annoncé à 152 pouces, en 1200p, jusqu'à 1 000 nits et 120 Hz, avec un film électrochrome qui permet d’assombrir les verres. Viture les destine au jeu et à la vidéo sur smartphone, PC, Steam Deck, Switch ou PS5. Ce sont des lunettes d’affichage reliées à un appareil, pas un casque autonome : elles n’ont d’intérêt que si vous possédez l’un de ces appareils.
- Edifier ES850NB : seul casque de la sélection, il combine réduction de bruit active, codec LDAC et Bluetooth 5.4 multipoint, pratique pour passer du téléphone à l’ordinateur. Edifier annonce environ 53 heures d’autonomie avec la réduction de bruit et 92 heures sans. À 94,99 €, l’offre porte sur le coloris ivoire.
Des remises inégales d’une offre à l’autre
Onze offres sur 20 dépassent 25 % de remise, avec en tête la batterie Anker Solarbank 2 E1600 Plus (-58 %), le Roborock Saros 20 Neo (-38 %), puis le Roborock Qrevo S Pro Set et le casque Edifier ES850NB (-36 %). À l’autre bout, le Dreame L40s Pro Ultra ne perd que 25 €, soit -5 %. Ces pourcentages reposent sur le prix de référence affiché par Amazon, qui ne correspond pas toujours au prix réellement pratiqué ces dernières semaines.
Si vous hésitez entre les huit aspirateurs robots de cette sélection, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots classe les modèles que nous avons testés, du petit budget au haut de gamme. Les Jours Flash Prime des 6 et 7 octobre seront réservés aux membres Prime, et rien n’indique aujourd’hui si ces prix bougeront pendant l’événement. Disponibilité et délais de livraison s’affichent sur chaque fiche.
Jours Flash Prime 2026 : vos questions
Quand ont lieu les Jours Flash Prime 2026 ?
Amazon a fixé l’événement aux 6 et 7 octobre 2026, pour une durée de 48 heures. Les offres sont réservées aux membres Prime.
Combien coûte l'abonnement Amazon Prime ?
L’abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an, avec un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres. Les étudiants et les 18-24 ans bénéficient d’un tarif réduit de moitié.
Quels appareils Amazon sont remisés avant l'événement ?
Amazon a annoncé des remises anticipées sur ses propres appareils à partir du 29 septembre, dont les gammes Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink et eero. Notre sélection en retient trois : l’Echo Hub, l'Echo Show 11 et l'Echo Dot Max.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d’automne d’Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)