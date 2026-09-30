Le Roborock Qrevo S Pro Set réunit un robot aspirateur laveur et sa station multifonction, qui prend en charge l’essentiel de l’entretien entre deux passages. Il est proposé à 379,99 € au lieu de 599,99 € sur Amazon, soit 220 € d’économie, parmi les offres anticipées des Jours Flash Prime programmés les 6 et 7 octobre. Nous avions déjà relayé ce même Set à 399,99 € à la mi-août : le prix descend encore d’un cran.

L’offre vise les foyers qui veulent déléguer l’aspiration et le lavage des sols. Si votre intérieur est parsemé de petits objets ou si vous tenez à des plinthes impeccables, la suite mérite votre attention.