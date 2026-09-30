Lancé en juin, le Qrevo S Pro de Roborock associe 18 500 Pa d’aspiration à une station qui lave ses serpillières à 75 °C et vide le bac seule. Sa version Set passe sous la barre des 380 € chez Amazon, avec quelques concessions à connaître avant de se décider.
Le Roborock Qrevo S Pro Set réunit un robot aspirateur laveur et sa station multifonction, qui prend en charge l’essentiel de l’entretien entre deux passages. Il est proposé à 379,99 € au lieu de 599,99 € sur Amazon, soit 220 € d’économie, parmi les offres anticipées des Jours Flash Prime programmés les 6 et 7 octobre. Nous avions déjà relayé ce même Set à 399,99 € à la mi-août : le prix descend encore d’un cran.
L’offre vise les foyers qui veulent déléguer l’aspiration et le lavage des sols. Si votre intérieur est parsemé de petits objets ou si vous tenez à des plinthes impeccables, la suite mérite votre attention.
Le Roborock Qrevo S Pro Set, robot et station tout-en-un compris, est affiché à 379,99 € au lieu de 599,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo S Pro Set ?
- Une station qui s’occupe des serpillières : elle les lave à l’eau chauffée à 75 °C pour décoller les graisses, puis les sèche à l’air chaud à 45 °C. Vous évitez ainsi les textiles humides qui finissent par sentir.
- Une aspiration armée contre les poils : avec 18 500 Pa, une brosse principale en caoutchouc et une brosse latérale anti-enchevêtrement, le robot limite les cheveux et poils enroulés qu’il faut ensuite couper à la main.
- Des tapis qui restent secs : les deux serpillières rotatives se relèvent de 10 mm au passage d’un tapis. Un même cycle peut donc enchaîner carrelage, parquet et moquette sans préparation.
Un robot pensé pour les foyers qui ne veulent plus vider ni rincer
Pour se repérer, le Qrevo S Pro combine un LiDAR PreciseSense et un système ReactiveTech à lumière structurée, qui contourne aussi les obstacles en mouvement. La station vide le bac dans son sac et promet jusqu’à 65 jours sans intervention, un chiffre dont nous relevions à l’annonce qu’il restait à confirmer en usage réel. Sa batterie de 5 200 mAh autorise environ 180 minutes d’aspiration seule à puissance minimale. L’application planifie le nettoyage pièce par pièce, et la compatibilité Matter ouvre la porte à la maison connectée.
Ce modèle parle d’abord aux propriétaires de chiens ou de chats et aux logements qui alternent carrelage, parquet et tapis : les tests publiés saluent son efficacité sur les poils comme sur les sols mixtes. Il convient moins aux intérieurs où traînent câbles fins ou petits jouets, que ReactiveTech ne repère pas toujours. Faute de serpillière extensible, une bande le long des plinthes peut rester à reprendre. Et comme la station n’est pas raccordée à l’eau, ses réservoirs de 4 litres d’eau propre et 3,5 litres d’eau sale se gèrent à la main.
Où se situe ce Roborock face aux autres robots à station
Face au QV 35A, moins cher, le Qrevo S Pro fait plus que doubler l’aspiration (18 500 Pa contre 8 000 Pa) et lave ses serpillières à 75 °C plutôt qu’à l’eau ambiante. Hors de la marque, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots retient le Tapo RV50 Pro Omni, autour de 399 €, comme le choix malin des petits budgets : le Qrevo S Pro Set se place ici juste en dessous. Il ne rivalise pas pour autant avec un Dreame X60 Pro Ultra Complete, dont la serpillière extensible va chercher les recoins, mais qui se négocie autour de 1 499 €.
✅ Les points forts
- Lavage des serpillières à 75 °C et séchage à l’air chaud à 45 °C
- Aspiration de 18 500 Pa et brosses anti-enchevêtrement
- Serpillières relevées de 10 mm sur les tapis
- Vidange automatique annoncée pour 65 jours
- Navigation LiDAR et compatibilité Matter
❌ Les limites
- Câbles fins et petits objets pas toujours évités
- Bords et plinthes moins bien lavés, faute de serpillière extensible
- Réservoirs de la station à remplir et vider à la main
- Station encombrante, près de 52 cm de haut
Moins de 400 € pour un robot qui lave, sèche et se vide seul : le Qrevo S Pro Set est à 379,99 € sur Amazon.
À 379,99 €, le Roborock Qrevo S Pro Set coûte 220 € de moins que son prix de référence, pour un modèle lancé autour de 590 € en juin. Il réunit à ce tarif ce qui fait l’intérêt d’un robot à station : aspiration puissante, lavage à l’eau chaude, séchage et vidange automatiques. Les propriétaires d’animaux et les logements aux sols variés en tireront le meilleur parti, d’autant que les brosses anti-enchevêtrement épargnent la corvée des poils coincés.
Si jouets et câbles traînent souvent au sol, ou si vous attendez des bords impeccables, mieux vaut regarder du côté des modèles à serpillière extensible, nettement plus chers. Même réserve si la place manque pour une station de plus de 50 cm de haut. Pour les autres, c’est une façon de s’équiper d’une station complète pour moins de 400 €, à condition d’accepter de remplir soi-même le réservoir d’eau propre.
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