L'Ecovacs T30C Omni Gen2 est un aspirateur robot laveur avec sa station d'entretien qui s'occupe d'aspirer la poussière et laver les sols pour 234,99 euros au lieu de 699 euros sur Cdisount avec le code 15DES129.
Si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire le ménage des sols, principalement durs, vous pouvez faire appel aux services d'un aspirateur robot laveur comme cet Ecovacs T30C Omni Gen2 qui aspire, lave et s'entretient tout seul avec sa base polyvalente. Il faudra faire quelques opérations, comme changer l'eau propre, vider l'eau sale et donner un petit coup de chiffon sec sur les capteurs de l'aspirateur, mais sinon, il fait très bien l'affaire. Surtout qu'avec le code promo 15DES29 en ce moment sur Cdiscount, il bénéficie au total de 465 euros de réduction par rapport au prix de départ indiqué sur le site de la marque.
Voici l'Ecovacs T30C Omni Gen2 à 234,99 € au lieu de 699 € sur Cdiscount avec le code 15DES129
Pourquoi choisir l'Ecovacs T30C Omni Gen2 ?
- Pour sa puissance d'aspiration de 25 000 Pa rare à ce prix, qui lui permet d'aller chercher les poussières les plus fines, les miettes et les poils d'animaux sur sols durs comme sur moquettes.
- Sa station OMNI qui limite les corvées puisqu'elle gère le vidage, le lavage des serpillères, leur séchage et le remplissage automatique du robot.
- Une bonne gestion des tapis si vous en avez à la maison, avec le relevage automatique des patins de 9 mm pour éviter de les mouiller.
Un robot taillé pour les sols du quotidien, des animaux aux tâches tenaces
L'Ecovacs T30C Omni Gen2 est un robot aspirateur laveur particulièrement à l'aise dans les logements de taille moyenne, entre 80 et 120m², où il peut couvrir la surface en un seul passage avec son autonomie qui va jusqu'à 180 minutes. Sa navigation LiDAR TrueMapping 2.0 permet de cartographier un espace de 96m² en 8 minutes et définie les pièces et les zones interdites. La technologie des brosses évite l'enchevêtrement de cheveux et de poils et côté lavage, les deux patins rotatif avec une alimentation continue en eau offre des résultats supérieurs aux lingettes statiques. Par contre son petit réservoir interne de 55 ml le rend dépendant de celui de la station.
Que gagne-t-on face à la concurrence ?
Par rapport à des Roborock Q Revo, Dreame L10S Ultra ou Xiaomi X20+, le T30C Omni Gen2 propose des fonctions très similaires pour un prix souvent inférieur, surtout quand il est en promotion comme actuellement. Par contre, sa détection d'obstacles TrueDetect, bien que correct, n'égale pas les systèmes avec caméra et IA. Donc il va falloir penser à dégager les sols où il va passer, sous peine de rencontrer des erreurs de passage.
✅ Les points forts
- Sa puissance d'aspiration élevée de 25 000 Pa
- La technologie ZeroTangle 3.0
- La station OMNI complète
- L'autonomie confortable de 180 minutes
- Le niveau sonore contenu (64,6 dB max)
❌ Les limites
- La station OMNI prend de la place (35 x 47,7 x 53,3 cm)
- Le robot a un tout petit réservoir d'eau
- La détection d'obstacles TrueDetect gère mal certains obstacles
L'Ecovacs T30C Omni Gen2 passe de 699 € à 234,99 € pour ne plus s'embêter avec le ménage
L'Ecovacs T30C Omni Gen2 est une offre intéresante pour les foyers en quête d'un aspirateur laveur autonome qui peut gérer les sols durs comme les tapis sans exploser le budget. Il aspire fort, la station s'occupe de tout et pour 234,99 euros, c'est un choix pertinent pour les logements de taille moyenne.
Si votre domicile est grand et souvent encombré, avec des chambres d'enfants qui laissent trainer leurs jouets au sol, ça va être plus compliqué. Il faudra peut-être passer sur une gamme supérieure pour une gestion plus fine des obstacles. Ce modèle ci va à l'essentiel et apporte tout de même un confort au quotidien.
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