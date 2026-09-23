L'Ecovacs T30C Omni Gen2 est une offre intéresante pour les foyers en quête d'un aspirateur laveur autonome qui peut gérer les sols durs comme les tapis sans exploser le budget. Il aspire fort, la station s'occupe de tout et pour 234,99 euros, c'est un choix pertinent pour les logements de taille moyenne.

Si votre domicile est grand et souvent encombré, avec des chambres d'enfants qui laissent trainer leurs jouets au sol, ça va être plus compliqué. Il faudra peut-être passer sur une gamme supérieure pour une gestion plus fine des obstacles. Ce modèle ci va à l'essentiel et apporte tout de même un confort au quotidien.