Entre les miettes du petit-déjeuner, les traces laissées dans l’entrée et les petites saletés qui s’accumulent au fil de la journée, les sols durs réclament une attention régulière. Et s’il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour faciliter cette tâche, Shark propose une approche particulièrement directe avec son balai laveur sans fil VACMOP. Un appareil capable d’aspirer bien sûr, mais aussi de nettoyer par pulvérisation, et à la demande, en un seul passage.