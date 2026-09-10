Avec son VACMOP, Shark mise sur un aspirateur balai sans-fil 2-en-1 pour s’attaquer rapidement aux salissures quotidiennes … et propose en plus une remise supplémentaire aux lecteurs de Clubic.
Entre les miettes du petit-déjeuner, les traces laissées dans l’entrée et les petites saletés qui s’accumulent au fil de la journée, les sols durs réclament une attention régulière. Et s’il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour faciliter cette tâche, Shark propose une approche particulièrement directe avec son balai laveur sans fil VACMOP. Un appareil capable d’aspirer bien sûr, mais aussi de nettoyer par pulvérisation, et à la demande, en un seul passage.
Shark mise sur le balai laveur 2-en-1 pour simplifier le quotidien
Plutôt que de sortir successivement l’aspirateur balai puis la serpillière, le Shark VACMOP réunit les deux fonctions dans un même appareil. Une aspiration puissante capture les poussières et les débris secs, tandis qu’une pulvérisation ciblée permet de s’attaquer aux saletés et aux taches incrustées.
L’intérêt de cette approche est évident pour l’entretien quotidien. Le VACMOP est pensé pour les sols durs et permet de traiter rapidement une zone qui vient d’être salie, sans devoir sortir plusieurs équipements. Une simple pression permet de pulvériser la solution nettoyante, avant que le tampon ne récupère les saletés.
Shark a également fait un choix assez différent de celui des aspirateurs laveurs traditionnels. En effet, avec ce VACMOP, les tampons sont jetables. Une fois le nettoyage terminé, il suffit d’appuyer sur un bouton pour éjecter le tampon usagé, sans avoir à le manipuler ou à le rincer, puis d’en positionner un nouveau. Il n’y a par ailleurs ni filtre ni autre élément à entretenir ici.
Le Shark VACMOP joue la carte de la simplicité
Le Shark VACMOP VM200EU est un aspirateur sans fil conçu pour être prêt à l’emploi aussitôt qu’un nettoyage s’impose. Son format de 122 cm de haut pour environ 24 cm de large et son poids contenu (1,9 kg) facilitent sa manipulation au quotidien.
L’appareil embarque une batterie rechargeable et offre une dizaine de minutes d’autonomie, pour un temps de charge d’environ quatre heures. Il est livré avec quatre tampons jetables, un flacon de 350 ml de solution de nettoyage multi-surfaces et son chargeur.
Ce fonctionnement privilégie donc clairement la rapidité d’action. On saisit le VACMOP, on aspire les débris, on pulvérise si nécessaire, puis, en fonction de son niveau de saleté, on éjecte le tampon. Nul besoin de vider un réservoir d’eau sale ni de nettoyer une serpillière après chaque utilisation.
Déjà en promotion, le VACMOP passe sous les 70 € avec Clubic
En effet, le Shark VACMOP est actuellement affiché à 79,99 € au lieu de 119,99 € sur la boutique officielle Shark, soit une remise non négligeable de 40 €.
Mais les lecteurs de Clubic peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 15 % grâce au code exclusif CLUBICSN10.
Après application du code, le prix descend ainsi à 67,99 €, soit un tarif particulièrement intéressant pour ce balai laveur 2-en-1 sans fil.
À ce prix, le VACMOP s’adresse surtout à celles et ceux qui recherchent une solution simple pour les très courtes sessions de nettoyage du quotidien, avec l’avantage de ne pas avoir à jongler entre aspirateur et serpillière.