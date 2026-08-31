La serpillière a un défaut que personne n’assume vraiment : elle déplace autant de saleté qu’elle en enlève. Shark a pris le problème dans l’autre sens avec le VacMop, un balai sans fil qui aspire les débris secs avant de laver, le tout dans un seul et même tampon. Et avec le code CLUBICSN10, il passe à -15 %.
Passer l’aspirateur, le ranger, sortir le seau, préparer l’eau, laver, vider le seau, rincer la frange, la faire sécher quelque part. Deux appareils, deux passages, et une odeur de serpillière humide qui s’installe au bout de trois semaines. Pour un carrelage de cuisine, l’investissement en temps est franchement disproportionné.
Aspirer et laver dans le même geste, sans compromis
Le principe tient en deux fonctions qui tournent simultanément. L’aspiration récupère les miettes, les poussières, les cheveux et les gravillons, et les envoie directement dans le tampon VacMop. En parallèle, une gâchette déclenche la pulvérisation de la solution nettoyante Shark Multi-Surface sur le sol et sur le tampon, ce qui permet de décoller les taches incrustées au lieu de les étaler.C’est la différence structurelle avec une serpillière humide classique : cette dernière n’a aucun moyen de retirer le sec avant de mouiller. Elle transforme donc les miettes en boulettes collantes qu’elle promène de pièce en pièce. Ici, le sec est capturé en amont, et l’humide agit sur un sol déjà débarrassé du gros.
Le tampon jetable, la bonne idée qui change tout
Le tampon est la pièce maîtresse du système. Il absorbe la saleté sèche et l’eau sale, puis s’éjecte d’une simple pression de bouton, sans contact. Vous tenez le manche au-dessus de la poubelle, vous appuyez, c’est terminé. Pas de rinçage, pas de frange dégoulinante à essorer, pas de bac d’eau noire à vider dans l’évier.
C’est aussi ce qui rend l’appareil pratiquement sans entretien : aucun filtre à nettoyer, aucun réservoir d’eau sale à démonter. Le seul geste régulier, c’est le remplacement du tampon. À vous de calculer le coût du consommable sur la durée selon votre fréquence de passage, c'est le vrai arbitrage à faire avant l’achat.
Sans fil, léger, toujours prêt
Avec ses 1,91 kg et son format vertical de 122 cm, le VacMop se range dans un placard étroit et se saisit en trois secondes. C’est précisément le cas d’usage : la tache de café du matin, le verre renversé, les traces de chaussures dans l’entrée. Pas besoin de sortir l’artillerie ni de dérouler un câble pour nettoyer 2 m².
Il est conçu pour les sols durs, carrelage, parquet stratifié, vinyle, béton ciré. Ce n’est pas un remplaçant d’aspirateur pour les tapis et moquettes, et il ne prétend pas l’être.
Comment obtenir les -15 %
Rien de compliqué : ajoutez le Shark VacMop à votre panier, puis saisissez le code CLUBICSN10 dans le champ prévu au moment de valider la commande. La remise de 15 % s’applique immédiatement sur le montant affiché. Pensez à vérifier que la réduction est bien prise en compte avant de payer.
Faut-il craquer ?
Si vous vivez sur du carrelage ou du stratifié et que la corvée du sol vous coûte surtout du temps de mise en place, le VacMop répond exactement à ce problème : il supprime le seau, le rinçage et le séchage de la frange. Le pack de départ est livré avec quatre tampons et un flacon de solution nettoyante de 350 ml, de quoi juger sur plusieurs séances avant de racheter des consommables. Deux ans de garantie commerciale à la clé.
La vraie question à se poser reste celle du tampon jetable : c’est un consommable récurrent, et c'est le prix à payer pour ne plus jamais toucher une serpillière sale. Avec 15 % de remise à l’entrée grâce au code CLUBICSN10, le ticket d’entrée devient nettement plus digeste.