Avec ses 1,91 kg et son format vertical de 122 cm, le VacMop se range dans un placard étroit et se saisit en trois secondes. C’est précisément le cas d’usage : la tache de café du matin, le verre renversé, les traces de chaussures dans l’entrée. Pas besoin de sortir l’artillerie ni de dérouler un câble pour nettoyer 2 m².

Il est conçu pour les sols durs, carrelage, parquet stratifié, vinyle, béton ciré. Ce n’est pas un remplaçant d’aspirateur pour les tapis et moquettes, et il ne prétend pas l’être.