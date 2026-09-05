Le lavage par rouleau, longtemps réservé aux modèles vendus plus de 500 euros, arrive sur des robots plus accessibles. Le Lefant M210 Omni, actuellement affiché à 269,99 € chez Amazon, mise sur un châssis de 85 mm de hauteur seulement, une aspiration annoncée à 20 000 Pa et une station capable de rincer puis de sécher son rouleau entre deux passages. Un positionnement encore inhabituel dans cette tranche de prix.

Cette offre parle en priorité aux foyers avec animaux, aux appartements meublés bas et à celles et ceux qui veulent automatiser le ménage courant sans viser le milieu de gamme. Elle sera moins pertinente pour les grandes maisons réparties sur plusieurs niveaux, où la cartographie et l’autonomie deviennent des critères déterminants.