La rentrée remet l’entretien du logement en haut de la liste des corvées, au moment précis où les budgets se resserrent après l’été. Le Lefant M210 Omni, robot aspirateur laveur à rouleau, tombe à 269,99 € chez Amazon : voici ce que cette offre vaut réellement, sans emballement.
Le lavage par rouleau, longtemps réservé aux modèles vendus plus de 500 euros, arrive sur des robots plus accessibles. Le Lefant M210 Omni, actuellement affiché à 269,99 € chez Amazon, mise sur un châssis de 85 mm de hauteur seulement, une aspiration annoncée à 20 000 Pa et une station capable de rincer puis de sécher son rouleau entre deux passages. Un positionnement encore inhabituel dans cette tranche de prix.
Cette offre parle en priorité aux foyers avec animaux, aux appartements meublés bas et à celles et ceux qui veulent automatiser le ménage courant sans viser le milieu de gamme. Elle sera moins pertinente pour les grandes maisons réparties sur plusieurs niveaux, où la cartographie et l’autonomie deviennent des critères déterminants.
Pourquoi choisir le Lefant M210 Omni ?
- Prix en baisse : 269,99 € au lieu de 799,99 € chez Amazon, soit 66 % de remise affichée.
- Format ultra fin : 280 mm de diamètre pour 85 mm de hauteur, de quoi se glisser sous la majorité des lits, canapés et meubles bas.
- Station tout en un : remplissage en eau propre, récupération des eaux usées, rinçage et séchage du rouleau sans manipulation quotidienne.
Aspirer et laver en un seul passage, sans démêler les poils
Le M210 Omni ne se contente pas de pousser une lingette humide, puisqu’il embarque un rouleau de lavage entraîné en continu, associé à une aspiration annoncée à 20 000 Pa. Son entrée d’aspiration se passe de brosse rotative, un choix technique destiné à éviter les poils enroulés qu’il faut habituellement découper au ciseau. Son bac à poussière de 800 ml autorise plusieurs cycles avant un vidage manuel.
Ce fonctionnement vise l’entretien quotidien des sols durs, carrelage ou parquet stratifié, dans un logement où poussière et poils reviennent vite. Dans son comparatif 2026 des aspirateurs robots, la rédaction Clubic place d’ailleurs les modèles à rouleau en tête de son classement, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete occupant la première place.
Ce que ce tarif vous fait gagner, et ce qu’il vous fait perdre
À 269,99 €, le Lefant se place très en dessous de l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni, autre robot à rouleau que le comparatif Clubic désigne comme le meilleur rapport qualité prix autour de 549 €, mais les deux appareils ne jouent pas dans la même catégorie en matière de navigation et de finition. La marque reste positionnée sur l’entrée de gamme, comme le rappelle la note de 6 sur 10 attribuée par notre rédaction au Lefant M210P, et cette version Omni n’a pas encore été soumise au protocole de test Clubic, ce qui invite à lire les 20 000 Pa annoncés comme une valeur constructeur.
✅ Les points forts
- Aspiration annoncée à 20 000 Pa, une valeur élevée pour un robot vendu sous les 300 euros
- Hauteur de 85 mm qui autorise le passage sous la plupart des meubles bas
- Lavage par rouleau, plus convaincant qu’un simple patin humide
- Station qui gère l’eau propre, les eaux usées, le rinçage et le séchage du rouleau
- Canal d’aspiration sans brosse rotative, pensé pour les foyers avec chien ou chat
❌ Les limites
- Le prix barré de 799,99 € dépasse largement les tarifs relevés ces dernières semaines, plutôt situés autour de 280 euros
- Aucun test Clubic de cette référence à ce jour, les performances réelles restent à confirmer
- Lefant demeure une marque d’entrée de gamme, dont les modèles testés n’atteignent pas les notes des références du marché
- La station réclame de la place au sol et un entretien régulier de ses réservoirs
Le Lefant M210 Omni à 269,99 € chez Amazon, vérifiez le prix affiché avant de valider votre panier
Cette offre s’adresse à un profil précis, celui des foyers qui veulent aspirer et laver dans le même passage, dans un logement de plain pied équipé de meubles bas, sans dépasser 300 euros. Les propriétaires de chien ou de chat y gagneront le plus. À condition de raisonner sur les 269,99 € réellement demandés, et non sur la remise de 66 % affichée, l’équipement proposé reste rare à ce niveau de prix.
Si vous visez une navigation irréprochable, une cartographie multiétage fiable ou un lavage capable de rivaliser avec les références de notre comparatif, mieux vaut viser le milieu de gamme autour de 500 euros. Pour un premier robot laveur, un studio ou une résidence secondaire, le Lefant M210 Omni mérite en revanche que vous vérifiiez sa disponibilité sans trop tarder.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !