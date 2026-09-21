Le Roborock F25 RT est intéressant pour qui cherche un premier balai laveur autonome, efficace au quotidien, sans payer pour des fonctions superflues. Il convient bien aux petits budgets et aux surfaces réduites, comme un studio type T2/T3 ou les petites pièces de vie.

En revanche, si vous avez de grandes surfaces ou que vous visez un nettoyage profond de taches incrustées, il vaut mieux passer aux F25 supérieurs, ou carrément chez la concurrence mieux équipée. Pour le F25 RT, il faut accepter un usage régulier et raisonnable.