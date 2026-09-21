Le Roborock F25 RT est un aspirateur balai laveur positionné comme l’option la plus accessible de cette gamme, qui l’est encore plus avec les 210 € de réduction sur Cdiscount.
Le Roborock F25 RT est un des aspirateurs-balais laveurs les moins chers du marché, surtout quand il s’affiche avec pas moins de 58 % de réduction sur Cdiscount. Alors ce n’est pas le dernier modèle de la marque, qui propose un modèle de 2e génération sur son site, mais il permet quand même de bien aspirer et de laver en un seul passage, avec auto-nettoyage à l'eau chaude et tête inclinable à 180°. C’est clairement un aspirateur pour les petits budgets si vous cherchez un appareil pour l’entretien régulier des sols durs.
Pourquoi choisir le Roborock F25 RT ?
- Parce qu’il fonctionne bien sur sols durs si vous cherchez un appareil pour passer un coup régulièrement.
- Le rouleau qui se nettoie (presque) tout seul avec la station qui lance un cycle d'autonettoyage à l'eau chaude 90°C suivi d’un séchage à l’air chaud.
- Il passe sous les meubles et rase les plinthes avec son inclinaison à 180°, qui lui permet de passer sous les meubles de 12-13 cm et à moins d'un millimètre des bords.
Un balai laveur pensé pour l’entretien régulier
Il faut voir le Roborock F25 RT comme un appareil à utiliser pour perpétuer un entretien quotidien. Il n’est pas vraiment pensé pour les gros ménages ponctuels, malgré son efficacité en aspiration, ce n'est pas un nettoyeur vapeur haute pression. Il a une autonomie annoncée de 35 minutes en mode Eco, des réservoirs de 870 ml d’eau propre et 720 ml d'eau sale pour un poids de 3,57 kg. Sa puissance d’aspiration de 20 000 Pa et le rouleau à 450 tours/minute lui permettent d’entretenir un logement de taille moyenne. Et ça remplace le duo historique balai + serpillière.
Un F25 plus abordable que les autres modèles de la gamme
Le Roborock F25 RT, on l’a dit, est le plus abordable de la gamme, où on peut retrouver le F25 classique, le F25 Ace et le F25 Ultra. Le modèle RT conserve la puissance d'aspiration et l'autonettoyage à 90°C, mais fait l’impasse sur l’écran, les roues motorisées et les modes avancés. Même l'autonomie est plus limitée, donc face à des concurrents comme le Tineco Floor One i5 Stretch ou le Dreame H12 Pro FlexReach, il se défend sur le prix et la simplicité, mais reste en retrait sur les fonctions plus poussées.
✅ Les points forts
- La puissance d’aspiration de 20 000 Pa
- Le rouleau à 450 tours/minute pour un nettoyage quotidien
- Le système d'autonettoyage à l'eau chaude à 90°C avec séchage à air chaud
- L'’inclinaison à 180° avec nettoyage des bords près des plinthes
- Le poids contenu pour une bonne maniabilité
❌ Les limites
- L’absence d’écran LED fait qu’il n’y a pas d’indication claire sur le niveau de batterie, du mode choisi ou autre
- L'’autonomie limitée à 35 minutes en mode Éco
- Pas d’application ni de capteurs avancés
- Les performances en baisse sur les taches anciennes et incrustées
Le Roborock F25 RT est intéressant pour qui cherche un premier balai laveur autonome, efficace au quotidien, sans payer pour des fonctions superflues. Il convient bien aux petits budgets et aux surfaces réduites, comme un studio type T2/T3 ou les petites pièces de vie.
En revanche, si vous avez de grandes surfaces ou que vous visez un nettoyage profond de taches incrustées, il vaut mieux passer aux F25 supérieurs, ou carrément chez la concurrence mieux équipée. Pour le F25 RT, il faut accepter un usage régulier et raisonnable.
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