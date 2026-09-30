Sur le papier, 5 000 mAh paraît modeste. Les mesures publiées par Cult of Mac donnent une idée plus précise : environ 91 % de charge sur un iPhone 15 Pro, 80 % sur un iPhone 16 Pro, mais 63 % sur un iPhone 16 Pro Max. Pour une journée chargée, un trajet en train ou une soirée qui s’étire, c’est de quoi repartir sans chercher de prise. Anker annonce une température maintenue sous les 40 °C pendant la charge, et le testeur a relevé un pic autour de 38 °C.

Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone 12 ou plus récent, qui garde la batterie en poche et la colle au téléphone quand le niveau baisse. Des AirPods logés dans un boîtier compatible avec la charge sans fil peuvent aussi s’y recharger, à 5 W. Elle convient moins aux possesseurs de Pro Max, qui n’obtiendront qu’une recharge partielle, et à ceux qui veulent tenir plusieurs jours loin d’une prise. Sur Android, l’accroche magnétique suppose en général une coque adaptée.