Avec la Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim), Anker mise sur une batterie magnétique certifiée Qi2 assez fine pour rester collée au dos de l’iPhone. Ses 5 000 mAh couvrent l’essentiel d’une recharge sur un iPhone Pro, mais pas une charge complète sur les plus grands modèles.
Anker décline sa gamme Nano en batterie magnétique ultrafine, sous le nom Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim). Elle s’accroche au dos d’un iPhone compatible MagSafe grâce à la norme Qi2 et le recharge sans fil jusqu’à 15 W. En amont des Jours Flash Prime, la batterie Anker Nano Qi2 5 000 mAh passe à 39,99 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 49,99 €, soit 20 % de remise. Elle vise d’abord les utilisateurs d’iPhone qui cherchent un appoint discret pour tenir la journée, plutôt qu’une réserve d’énergie pour plusieurs jours.
La batterie Anker Nano Qi2 5 000 mAh est affichée à 39,99 € au lieu de 49,99 € chez Amazon, en amont des Jours Flash Prime.
Pourquoi choisir l’Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) ?
- Un format qui se fait oublier : avec moins d’un centimètre d’épaisseur et environ 120 grammes, elle reste fixée au téléphone pendant que vous l’utilisez. Elle se glisse aussi dans une poche ou une trousse déjà bien remplie.
- Une charge sans fil certifiée Qi2 : la certification garantit un alignement magnétique précis et une recharge jusqu’à 15 W. Lors de l’essai de Cult of Mac, un iPhone vide a retrouvé 20 % en un peu plus de vingt minutes.
- Un seul port USB-C, mais polyvalent : ce port de 20 W recharge la batterie comme il alimente un appareil par câble. Branchée au secteur, la batterie peut en plus charger le téléphone fixé sur elle.
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Un appoint pour la journée, pas une réserve pour le week-end
Sur le papier, 5 000 mAh paraît modeste. Les mesures publiées par Cult of Mac donnent une idée plus précise : environ 91 % de charge sur un iPhone 15 Pro, 80 % sur un iPhone 16 Pro, mais 63 % sur un iPhone 16 Pro Max. Pour une journée chargée, un trajet en train ou une soirée qui s’étire, c’est de quoi repartir sans chercher de prise. Anker annonce une température maintenue sous les 40 °C pendant la charge, et le testeur a relevé un pic autour de 38 °C.
Le profil type est celui d’un utilisateur d’iPhone 12 ou plus récent, qui garde la batterie en poche et la colle au téléphone quand le niveau baisse. Des AirPods logés dans un boîtier compatible avec la charge sans fil peuvent aussi s’y recharger, à 5 W. Elle convient moins aux possesseurs de Pro Max, qui n’obtiendront qu’une recharge partielle, et à ceux qui veulent tenir plusieurs jours loin d’une prise. Sur Android, l’accroche magnétique suppose en général une coque adaptée.
Finesse ou capacité : l’arbitrage face aux modèles 10 000 mAh
Cette Nano fait le choix de la finesse plutôt que de l’endurance. Dans notre comparatif des meilleures batteries externes, nous recommandons l’Anker MagGo Power Bank 10K pour les iPhone compatibles MagSafe : elle double la capacité et monte à 30 W en USB-C, pour un prix relevé à partir de 59,99 €. La Nano 5K ne rivalise pas sur l’autonomie, mais elle coûte ici 20 € de moins et mise tout sur un format que l’on garde sur soi sans y penser. Autre repère, sa charge sans fil plafonne à 15 W, quand les modèles Qi2.2 les plus récents montent à 25 W.
✅ Les points forts
- Moins d’un centimètre d’épaisseur pour environ 120 grammes
- Fixation magnétique Qi2 et charge sans fil jusqu’à 15 W
- Port USB-C de 20 W en entrée comme en sortie
- Recharge du téléphone possible pendant que la batterie est branchée
- Chauffe contenue selon les mesures publiées
❌ Les limites
- Recharge seulement partielle sur les iPhone Pro Max
- Charge sans fil limitée à 15 W, sans la norme Qi2.2
- Un unique port USB-C pour tout faire
- Surface brillante qui marque à l’usage
Les Jours Flash Prime ne sont pas encore lancés, mais Amazon affiche déjà la batterie Anker Nano Qi2 à 39,99 €, un tarif à rapprocher de son prix conseillé de 49,99 €.
À 39,99 €, l’Anker Nano 5K MagGo Slim devient une batterie d’appoint cohérente pour un iPhone récent. Elle ne promet pas des jours d’autonomie, mais elle évite la course à la prise en fin de journée sans alourdir la poche. La certification Qi2 et la chauffe contenue relevée lors des essais publiés rassurent pour un usage quotidien. La remise de 20 % reste mesurée, mais elle porte sur un accessoire qui sert tous les jours.
Si vous utilisez un Pro Max, ou si vous partez plusieurs jours sans prise, une batterie de 10 000 mAh vous servira mieux. Même conseil si votre téléphone tourne sous Android sans coque magnétique. Pour un iPhone qui doit tenir jusqu’au soir, hors Pro Max, en revanche, elle coche l’essentiel dans un format qui se fait oublier. Reste à savoir ce que vous privilégiez entre finesse et autonomie : c’est tout l’arbitrage de cet achat.
Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?
Afin de profiter du Prime Day d'automne d'Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €