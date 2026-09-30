La Ring Stick Up Cam Battery est une caméra polyvalente pouvant se placer en intérieur comme en extérieur. Alors que le Prime Day débutera officiellement dans quelques jours, Amazon réunit deux caméras dans un pack proposé pour 100 euros de moins.
Voici les deux Ring Stick Up Cam Battery à 59,99 euros au lieu de 160,97 euros chez Amazon
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir la Ring Stick Up Cam Battery ?
- Une installation polyvalente : Grâce à son pied inclinable, la caméra peut être posée sur un meuble, être suspendu au plafond ou fixer sur un mur.
- Active de jour comme de nuit : Si la qualité d'image est dégradée lorsque la nuit tombe, il vous sera facile d'identifier une personne devant votre tandis qu'en journée, vous pourrez filmer en 1 080p.
- La présence de l'audio bidirectionnel : Lorsqu'une personne sonne à votre porte, vous recevrez une notification sur votre téléphone vous permettant d'échanger directement elle, ce qui peut être pratique pour faciliter la réception d'un colis.
Adaptée à toutes les surfaces
Pour installer vos deux Ring Stick Up Cam Battery, il faudra mettre quelques coups de tournevis, mais rien d'insurmontable. L'objet est divisé en deux éléments avec d'un côté un pied et de l'autre la caméra. Ce pied peut être placé sur une surface plane, fixé sur un mur ou suspendu au plafond. Cette caméra peut se placer en intérieur ou en extérieur.
Pour la configurer, direction l'application Ring qui est équipée d'une option de double authentification pour davantage de sécurité. Sur l'appli, vous pourrez accéder au flux de vidéo en direct ou échanger avec une personne devant votre porte. La caméra est compatible avec l'audio bidirectionnel, ce qui peut être pratique si un livreur vient sonner à votre porte. Cependant, en cas de fortes rafales de vent, la qualité de l'appel peut se détériorer.
L'abonnement ternit la note
En observant vos deux Ring Stick Up Cam Battery sous tous les angles, vous remarquerez qu'il n'y a aucun espace pour y insérer un carte microSD. Ce n'est pas un oubli de Ring, mais c'est pour vous diriger plus facilement vers l'abonnement payant proposé par la marque.
Avec l'abonnement qui se chiffre à partir de 3 euros par mois, la Ring Stick Up Cam Battery exploite son plein potentiel. Vous aurez accès au stockage sur le Cloud en ligne et ainsi voir ce qu'il s'est passé en votre absence. Vous l'aurez compris, si l'alarme vous envoie une notification lorsqu'une personne entre chez vous, vous ne pourrez pas voir ce qu'il s'est passé si vous saisissez votre téléphone trop tard.
Cependant, il risque d'être difficile de trouver mieux ailleurs puisque de plus en plus de marques se tournent vers ce système d'abonnement payant.
✅ Les points forts
- Un fonctionnement en intérieur et en extérieur
- Un support polyvalent
- Une excellente détection de mouvement
❌ Les limites
- L'inévitable service d'abonnement
- Pas de détection des véhicules et des colis
Voici les deux Ring Stick Up Cam Battery à 59,99 euros au lieu de 160,97 euros chez Amazon
La Ring Stick Up Cam Battery est donc une caméra polyvalent et avec les deux appareils fournis par Amazon, vous pourrez renforcer la sécurité de votre intérieur et de votre extérieur. La copie aurait pu être excellente, mais l'omniprésence de fonctionnalités payantes ternit l'expérience.
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