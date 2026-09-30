Pour installer vos deux Ring Stick Up Cam Battery, il faudra mettre quelques coups de tournevis, mais rien d'insurmontable. L'objet est divisé en deux éléments avec d'un côté un pied et de l'autre la caméra. Ce pied peut être placé sur une surface plane, fixé sur un mur ou suspendu au plafond. Cette caméra peut se placer en intérieur ou en extérieur.

Pour la configurer, direction l'application Ring qui est équipée d'une option de double authentification pour davantage de sécurité. Sur l'appli, vous pourrez accéder au flux de vidéo en direct ou échanger avec une personne devant votre porte. La caméra est compatible avec l'audio bidirectionnel, ce qui peut être pratique si un livreur vient sonner à votre porte. Cependant, en cas de fortes rafales de vent, la qualité de l'appel peut se détériorer.