La TRVZB vise un usage précis : un logement chauffé par chaudière, avec des radiateurs à eau dans des pièces qui ne sont pas occupées aux mêmes heures. Son écran affiche la température, le mode et le niveau de batterie, et la molette reste utilisable à la main, verrouillable d’un appui de trois secondes si des enfants passent par là. Elle fonctionne avec trois piles AA, pour une autonomie annoncée par SONOFF de plus de six mois. Sous 5 °C, la protection hors gel s’active d’elle-même, ce qui sert dans une pièce peu chauffée ou une résidence secondaire.

Le profil type a déjà mis un pied dans la domotique Zigbee. En février, nous la conseillions à ceux qui chauffent à l’eau chaude et veulent une régulation indépendante par pièce, à condition de l’associer au SONOFF Hub Pro ou à Home Assistant équipé d’un dongle Zigbee. La tête accepte aussi un capteur de température externe de la marque, comme le SNZB-02, pour mesurer ailleurs qu’au pied du radiateur. En revanche, elle n’a aucun intérêt sur des radiateurs électriques, et sans passerelle, le pack reste inutilisable.