Amazon affiche le pack de deux têtes thermostatiques Zigbee SONOFF TRVZB à 51,34 €, contre 60,40 € de prix conseillé. Une remise modeste, sur un produit qui exige une passerelle Zigbee mais permet de régler chaque radiateur à eau indépendamment.
Réguler le chauffage pièce par pièce sans toucher à la chaudière, c’est la promesse des têtes thermostatiques connectées. La SONOFF TRVZB se visse à la place de la tête d’origine d’un radiateur à eau chaude, sur un filetage M30 x 1,5 mm, avec des adaptateurs fournis compatibles avec la plupart des systèmes de chauffage. Elle communique en Zigbee 3.0 et s’adresse d’abord à ceux qui disposent déjà d’une passerelle compatible ou d’une installation Home Assistant.
Amazon la propose en offre Prime anticipée, avec le pack de deux têtes à 51,34 € au lieu de 60,40 €, soit 25,67 € par radiateur.
Le pack de deux SONOFF TRVZB est proposé à 51,34 € au lieu de 60,40 € chez Amazon, de quoi équiper deux radiateurs avant les premiers froids.
Pourquoi choisir le SONOFF TRVZB ?
- Une consigne par pièce : chaque tête suit sa propre température, entre 4 et 35 °C, et ses plages horaires sur 24 heures. Vous chauffez le bureau en journée et la chambre le soir, sans faire tourner tous les radiateurs au même rythme.
- La fenêtre ouverte détectée : quand la température chute de plus de 1,5 °C en 4,5 minutes, la tête considère qu’une fenêtre est ouverte et coupe le chauffage. L’aération du matin pèse moins sur la facture.
- Un pilotage local possible : avec Home Assistant, via ZHA ou Zigbee2MQTT, la tête se contrôle sans passer par le cloud. Vous pouvez aussi régler l’ouverture de la vanne de 0 à 100 % et corriger la mesure de température jusqu’à 7 °C.
Radiateurs à eau et maison domotisée : là où elle a du sens
La TRVZB vise un usage précis : un logement chauffé par chaudière, avec des radiateurs à eau dans des pièces qui ne sont pas occupées aux mêmes heures. Son écran affiche la température, le mode et le niveau de batterie, et la molette reste utilisable à la main, verrouillable d’un appui de trois secondes si des enfants passent par là. Elle fonctionne avec trois piles AA, pour une autonomie annoncée par SONOFF de plus de six mois. Sous 5 °C, la protection hors gel s’active d’elle-même, ce qui sert dans une pièce peu chauffée ou une résidence secondaire.
Le profil type a déjà mis un pied dans la domotique Zigbee. En février, nous la conseillions à ceux qui chauffent à l’eau chaude et veulent une régulation indépendante par pièce, à condition de l’associer au SONOFF Hub Pro ou à Home Assistant équipé d’un dongle Zigbee. La tête accepte aussi un capteur de température externe de la marque, comme le SNZB-02, pour mesurer ailleurs qu’au pied du radiateur. En revanche, elle n’a aucun intérêt sur des radiateurs électriques, et sans passerelle, le pack reste inutilisable.
Une alternative Zigbee aux kits tout-en-un
La TRVZB ne cherche pas à rivaliser avec les solutions clés en main. Le pack de trois têtes tado° Smart Radiator Thermostat X, retenu dans notre comparatif des meilleurs thermostats connectés, mise sur une application que nous avions jugée claire et sur une installation rapide, quand la SONOFF suppose de savoir associer un appareil Zigbee. En contrepartie, elle s’intègre à un réseau domotique existant et s’y pilote en local. Pour qui part de zéro, un kit complet reste souvent plus simple à mettre en place.
✅ Les points forts
- Réglage indépendant de chaque radiateur, avec programmation sur 24 heures
- Détection de fenêtre ouverte qui coupe le chauffage pendant l’aération
- Contrôle local avec Home Assistant, via ZHA ou Zigbee2MQTT
- Adaptateurs fournis pour la plupart des systèmes de chauffage
- Capteur de température externe pris en charge
❌ Les limites
- Passerelle Zigbee obligatoire, non incluse dans le pack
- Réservée aux radiateurs à eau chaude
- Trois piles AA par tête, à surveiller sur la durée
- Remise de 15 % seulement, pour un prix par tête supérieur à celui relevé en février
Les deux têtes SONOFF TRVZB restent à 51,34 € chez Amazon : vérifiez que votre passerelle est bien compatible Zigbee 3.0 avant de commander.
Ce pack de deux SONOFF TRVZB n’est pas une affaire exceptionnelle. La remise de 15 % RAMène chaque tête à 25,67 €, alors que nous avions relevé la tête seule à 23,76 € en février. Son intérêt est ailleurs : à l’approche de la saison de chauffe, il permet d’équiper deux pièces d’un coup avec des têtes qui cochent les fonctions attendues, de la programmation horaire à la détection de fenêtre ouverte.
Si vous avez déjà Home Assistant ou une passerelle SONOFF, c’est une manière raisonnable de commencer la régulation pièce par pièce, puis de compléter radiateur par radiateur. Si vous n’avez aucun équipement Zigbee, le prix de la passerelle s’ajoute, et une solution tout-en-un mérite d’être comparée avant. Dans les deux cas, regardez d’abord le type de vanne de vos radiateurs : c’est le premier critère, avant même le prix.
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