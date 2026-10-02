Le Xgimi Halo+ est un vidéoprojecteur compact à emmener partout grâce à sa batterie intégrée. En ce moment, il peut se trouver pour moins de 600 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir le Xgimi Halo+ ?
- Un modèle compact prêt à partir en balade : Ce Xgimi Halo+ dispose d’un petit format pour se glisser dans un sac à dos tandis que son poids inférieur à deux kilos ne se fera pas sentir.
- Compatible avec le HDR10 : Pour une soirée cinéma agréable, le vidéoprojecteur emporte le HDR10 pour renforcer la qualité des contrastes et offrir une expérience plus confortable.
- Netflix en natif et Google TV intégré : Le Xgimi Halo+ dispose d’une interface intuitive pour un accès rapide aux différentes applications de streaming, sans oublier que Netflix est déjà installé.
Une installation en une poignée de minutes
Le Xgimi Halo+ n’affiche que 17 cm de hauteur pour 11 cm de large et 14 cm de profondeur. Concrètement, il pourra se porter avec une main ou se glisser dans un sac à dos. Pour l’installation, il ne possède pas de tête inclinable, mais l’inclinaison peut être légèrement ajustée grâce à un petit élément à relever situé sous l'appareil.
Une fois installé, le Xgimi Halo+ est équipé d’une correction automatique du trapèze et d'une mise au point automatique pour être prêt en une fraction de minute. Pour en profiter dans les meilleures conditions, mieux vaut se plonger dans l’obscurité puisque les 700 lumens ne résisteront pas aux rayons du soleil.
Côté image, le Halo+ propose de la Full HD avec la présence du HDR. Côté audio, Xgimi propose un système de 2 x 5 W, ce qui est convenable pour une chambre, mais limité pour les soirées à plusieurs.
Une batterie, mais pas de chargeur USB-C
Ce Xgimi Halo+ possède une batterie, ce qui permet une installation sans avoir à se soucier de la présence d’une prise électrique. Sur le papier, cela a l’air d’être une bonne nouvelle, mais en pratique, sa présence est anecdotique. Avec le mode de luminosité standard de 700 lumens, la batterie tient un peu plus d'une heure. En passant en mode Eco, l’autonomie devient un peu plus intéressante, mais cela reste insuffisant pour regarder un film confortablement.
Cette faible autonomie fait encore plus tache lorsqu’on sait que ce Xgimi Halo+ dispose de Netflix en natif et de Google TV pour accéder à une multitude d’applications, dont les différentes plateformes de streaming. Malheureusement pour une soirée cinéma confortable, il faudra passer par une installation filaire.
La recharge est un autre point noir. Si le chargeur est fourni, il n’est pas en USB-C et devra forcément être emmené avec vous.
✅ Les points forts
- Mise au point et correction automatique du trapèze
- Un fonctionnement silencieux
- Google TV pour accéder aux plateformes de streaming
❌ Les limites
- Une autonomie anecdotique
- Pas de tête inclinable
Le Xgimi Halo+ se place donc comme un bon vidéoprojecteur pour une soirée cinéma dans sa chambre si l’on ne dispose pas de télé. La Full HD est efficace pour la plupart des programmes. Seule l’absence de tête inclinable peut poser problème, mais avec cette réduction d’Amazon, ce défaut est vite oublié.
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