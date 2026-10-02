Le Xgimi Halo+ n’affiche que 17 cm de hauteur pour 11 cm de large et 14 cm de profondeur. Concrètement, il pourra se porter avec une main ou se glisser dans un sac à dos. Pour l’installation, il ne possède pas de tête inclinable, mais l’inclinaison peut être légèrement ajustée grâce à un petit élément à relever situé sous l'appareil.

Une fois installé, le Xgimi Halo+ est équipé d’une correction automatique du trapèze et d'une mise au point automatique pour être prêt en une fraction de minute. Pour en profiter dans les meilleures conditions, mieux vaut se plonger dans l’obscurité puisque les 700 lumens ne résisteront pas aux rayons du soleil.

Côté image, le Halo+ propose de la Full HD avec la présence du HDR. Côté audio, Xgimi propose un système de 2 x 5 W, ce qui est convenable pour une chambre, mais limité pour les soirées à plusieurs.