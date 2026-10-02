Premier élément remarquable sur ce Tineco Floor One Stretch S6, le premier élément remarquable est cet écran situé au milieu du manche. Celui-ci indique plusieurs informations comme l’autonomie restante, mais aussi le niveau d’eau dans le réservoir.

Vous l’aurez compris, le Tineco Floor One Stretch S6 est un balai aspirateur 3-en-1 avec un engin qui mêle aspiration et nettoyage tandis que la station se charge de l’entretien. Côté aspiration, il faut compter sur une puissance nominale de 220 W avec trois modes d’aspiration. La technologie iLoop s’assure d’adapter la puissance selon la saleté détectée.

Côté nettoyage, on retrouve un réservoir d'eau propre de 800 ml et un bac d'eau sale de 720 ml. Celui-ci permet d’éviter un aller-retour régulier à la station pour effectuer l’entretien.