Le Tineco Floor One Stretch S6 est un balai aspirateur 3-en-1 qui possède un corps ergonomique pour accéder aux coins les plus reculés. Pour le découvrir à prix réduit, direction Amazon où il est disponible pour 284,99 euros.
Voici le Tineco Floor One Stretch S6 à 284,99 euros au lieu de 399 euros chez Amazon
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Pourquoi choisir le Tineco Floor One Stretch S6 ?
- Pour sa prise en main : S’il s’avère assez imposant avec plus de quatre kilos sur la balance, ce balai aspirateur reste maniable grâce à son manche qui peut s’incliner à 180° pour passer sous les meubles.
- Un nettoyage intelligent : Le Tineco Floor One Stretch S6 peut détecter la nature de la saleté sur le sol et adapte sa puissance de nettoyage en conséquence même si cela risque de rapidement vider la batterie.
- Un système anti-enchevêtrement : Les poils de vos animaux ou les longs cheveux ne risquent pas de s’emmêler autour des brosses et le nettoyage sera plus efficace.
Le plein de technologies
Premier élément remarquable sur ce Tineco Floor One Stretch S6, le premier élément remarquable est cet écran situé au milieu du manche. Celui-ci indique plusieurs informations comme l’autonomie restante, mais aussi le niveau d’eau dans le réservoir.
Vous l’aurez compris, le Tineco Floor One Stretch S6 est un balai aspirateur 3-en-1 avec un engin qui mêle aspiration et nettoyage tandis que la station se charge de l’entretien. Côté aspiration, il faut compter sur une puissance nominale de 220 W avec trois modes d’aspiration. La technologie iLoop s’assure d’adapter la puissance selon la saleté détectée.
Côté nettoyage, on retrouve un réservoir d'eau propre de 800 ml et un bac d'eau sale de 720 ml. Celui-ci permet d’éviter un aller-retour régulier à la station pour effectuer l’entretien.
Une autonomie à revoir
Cependant, le retour à la station risque d’être assez rapide puisque l’autonomie de ce Tineco Floor One Stretch S6 n’est pas exceptionnelle. Si la marque annonce 40 minutes, le véritable total se chiffre à 35 minutes tandis que pour le mode Max le total chute à 23 minutes. C’est insuffisant pour nettoyer entièrement une maison surtout si vous devez effectuer des passages répétés pour effacer certaines taches.
Pour faciliter le nettoyage et donc pouvoir faire briller votre salon et les différentes chambres de votre intérieur en un seul passage, vous pourrez compter sur la belle ergonomie de ce balai aspirateur. Il peut s’incliner à 180° pour passer sous les meubles ou sous un lit sans aucun problème.
✅ Les points forts
- La technologie HyperStretch pour passer sous les meubles et les lits
- Le mode iLoop pour ajuster automatiquement la puissance
- Un écran intuitif avec plusieurs informations
❌ Les limites
- À court d'autonomie à pleine puissance
- Des performances de lavage perfectibles
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Si le Tineco Floor One Stretch S6 présente un problème criant d’autonomie, ce défaut est effacé par les nombreuses qualités présentes comme sa station d’entretien qui permet de changer facilement le réservoir d’eau sale même si l’entretien du bac à déchets demandera un peu plus d'attention.
Surtout, pour moins de 300 euros, il arrive facilement à se démarquer face à ses concurrents comme le Dreame H13 Pro.
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