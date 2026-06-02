Habile dans sa réponse, Jamil Ghani en a profité pour vanter la, il faut le dire, assez remarquable polyvalence de l'abonnement Prime. « Oui, il existe de nombreuses alternatives, et c'est tant mieux pour nos abonnés. Il existe des alternatives pour le shopping, le streaming vidéo, la musique, et pour tous les avantages proposés. Mais dites-moi, quel abonnement unique réunit shopping, rapidité, praticité et économies ? » Il est vrai que pendant ce temps, des plateformes comme Netflix et Disney+ augmentent régulièrement leurs tarifs. À 69,90 euros par an (ou 6,99 euros par mois) pour Prime, reste à chacun d'en juger. Il n'empêche qu'Amazon garde toujours un temps d'avance sur ses rivaux, peu importe le marché sur lequel ils évoluent.