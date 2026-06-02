L'événement Amazon Prime Day 2026 revient du 23 au 26 juin 2026. Pour la deuxième année consécutive, il dure quatre jours et promet une nouvelle édition record, avec des centaines de milliers d'offres exclusives et promotions.
[EXCLUSIVITÉ Clubic] Cette année encore, l'événement Amazon Prime Day s'étalera sur quatre jours complets, du mardi 23 juin à 00h01 au vendredi 26 juin à 23h59. Réservées aux seuls abonnés Prime, les offres couvrent trente-cinq catégories, des grandes marques aux essentiels du quotidien, en passant par une Vitrine Française forte de 12 millions de références tricolores. Jamil Ghani, le vice-président d'Amazon Prime au niveau mondial, a livré en exclusivité à Clubic ses ambitions pour cette édition. Et sur l'avenir de l'abonnement, il a aussi répondu.
Avec l'événement Prime Day 2026, Amazon vise encore plus haut que l'édition record de 2025
Ça y est, on le sait ! Du 23 juin au 26 juin inclus, Prime Day s'installe pour quatre jours complets de promotions réservées aux membres. Une formule XXL sur quasiment une semaine ouverte, reconduite depuis l'édition 2025, déjà record, mais que Jamil Ghani entend surpasser : « L'événement sera plus grand que celui de l'année dernière, qui était déjà un Prime Day record, nous annonce le dirigeant. Il sera encore plus attractif cette année. »
L'ampleur de l'événement est assez impressionnant. Le géant du e-commerce promet des millions de promotions autour de trente-cinq catégories de produits, des grandes marques tech comme JBL, Dyson ou Garmin jusqu'à la mode avec Adidas et Levi's, en passant par l'électroménager avec Moulinex ou Ninja. Chaque jour, les « Offres Prime Stars » changeront de thématique avec des réductions pouvant atteindre 40 %, une façon pour le taulier de la vente en ligne de maintenir l'intérêt du début à la fin de l'événement.
Amazon réserve aussi une place de choix aux produits français. La Vitrine Française, une boutique dédiée au sein du site qui regroupe plus de 12 millions de références made in France, est de retour. On y retrouve des marques iconiques comme DIM, Castel Frères ou Clairfontaine, mais aussi des entreprises plus locales comme Eminence, dans l'Hérault, ou Novoma, en Haute-Garonne. Thomas Muller, directeur Insights Europe d'Amazon, insiste sur le fait que « la valeur de Prime ne cesse de croître, et cette édition ne fait pas exception. »
Prime Day 2026 couvre tous les univers, du divertissement aux essentiels du quotidien
Il y a les achats assez traditionnels, mais Amazon veut aussi faire profiter les amateurs de streaming, de musique et de lecture à l'occasion de son Prime Day 2026. Amazon Music Unlimited, le service de musique en illimité du géant, est offert pendant quatre mois aux membres Prime qui ne l'ont jamais essayé. D'ailleurs, il suffit de dire « Alexa, essaie Amazon Music Unlimited » pour l'activer. Prime Video propose de son côté jusqu'à 50 % de réduction sur une sélection de films et séries. Et Audible, la plateforme de livres audio d'Amazon, offre trois mois gratuits aux abonnés Prime.
Côté shopping, la section Mode & Sport d'Amazon affichera jusqu'à 30 % de réduction sur les équipements de voyage et de sport. Les produits du quotidien seront également concernés (soins bébé, entretien, capillaire ou encore hygiène avec Oral-B et Philips, marques très appréciées sur la plateforme. N'oublions pas Amazon Haul, la section dédiée aux petits prix du site, qui ajoutera 30 % de réduction supplémentaires dès l'achat de deux articles, avec la livraison gratuite à partir de 15 euros.
Amazon met aussi à disposition deux outils pratiques pour ne pas passer à côté d'une bonne affaire. Rufus, son assistant intégré au site, alimenté par l'IA, qui aide à trouver et comparer les produits selon ses besoins. Et Amazon Lens, qui permet d'identifier un article en quelques secondes en prenant une photo ou en scannant son code-barres. Notons aussi que l'accès à Prime Day est inclus dans l'essai gratuit de l'abonnement Prime. Il faut aussi savoir que les jeunes de 18 à 22 ans peuvent bénéficier d'un essai sans frais de trois mois, puis d'un abonnement à moitié prix (3,49 euros par mois).
Amazon garde le silence sur une éventuelle modification tarifaire de Prime dans un avenir proche
Derrière le succès d'Amazon Prime, on retrouve notamment Jamil Ghani, qui dirige le programme depuis 2019, après avoir lancé l'abonnement dans quinze pays supplémentaires. Aujourd'hui, Amazon Prime revendique plus de 200 millions de membres dans 26 pays. Une croissance bâtie sur une conviction simple : « Je veux apporter toujours plus de valeur dans toujours plus de moments de la vie des clients », nous confie-t-il.
La France n'est pas un marché comme les autres pour Amazon, puisque trente milliards d'euros y ont été investis depuis 2010, en infrastructures et en emplois. Naturellement, la question d'une éventuelle hausse du prix de l'abonnement Prime en 2026 ou 2027 s'est posée de notre côté, lors de notre entretien. La réponse de Jamil Ghani : « Je n'ai aucun commentaire à faire ». Et le dirigeant de préciser « qu'en réalité, nous modifions très rarement nos prix, même en France, mais je n'ai rien à ajouter à ce sujet aujourd'hui ». Ni oui, ni non donc, chacun se livrera à son interprétation. Jusqu'à nouvel ordre en tout cas, rien ne bouge. La dernière hausse tarifaire de l'offre Prime en France remonte à septembre 2022.
Habile dans sa réponse, Jamil Ghani en a profité pour vanter la, il faut le dire, assez remarquable polyvalence de l'abonnement Prime. « Oui, il existe de nombreuses alternatives, et c'est tant mieux pour nos abonnés. Il existe des alternatives pour le shopping, le streaming vidéo, la musique, et pour tous les avantages proposés. Mais dites-moi, quel abonnement unique réunit shopping, rapidité, praticité et économies ? » Il est vrai que pendant ce temps, des plateformes comme Netflix et Disney+ augmentent régulièrement leurs tarifs. À 69,90 euros par an (ou 6,99 euros par mois) pour Prime, reste à chacun d'en juger. Il n'empêche qu'Amazon garde toujours un temps d'avance sur ses rivaux, peu importe le marché sur lequel ils évoluent.